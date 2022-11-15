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    Antalya’da, ‘polisim’ yalanı ile dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

    Kendisini polis olarak tanıtarak yabancı uyruklu Z.A.A.A.’yı dolandıran şahıs, Antalya polisinin girişimleri ile Yozgat’ta yakalandı.
    • 15.11.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 10:30
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    Antalya’da, ‘polisim’ yalanı ile dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

    Antalya’da, 9 Kasım’da telefonla arayıp ‘polisim’ yalanına inandırılması ile yaşanan olaylara bir yenisi daha eklendi.

    Bu sefer mağdur, yabancı uyruklu Z.A.A.A oldu.

    Şahsı arayıp kendini polis-savcı olarak tanıtan şüpheli, baskı ve korku altına aldığı müştekinin Muratpaşa ilçesinde bulunan bir parktaki ağacın altına bıraktığı 30 gram altın, 25 bin TL, 8 bin USD ve ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri, olayın ardından dolandırıcının peşine düştü.

    Şüpheli, yabancı uyruklu çıktı

    İHA’nın haberine göre; olayın meydana geldiği adresin çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri, kent güvenlik yönetim sistemi (KGYS) görüntüleri incelenerek yapılan geniş çaplı çalışmalar sonucu şüpheli şahsın, yabancı uyruklu A.E.Z olduğu tespit edildi.

    Antalya’da, ‘polisim’ yalanı ile dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı #1

    Yozgat’ta yakalandı

    Şahsın, yapılan incelemede Yozgat’a gittiği tespit edildi. Yozgat Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile irtibat kurularak şüpheli A.E.Z., 12 Kasım günü yakalandı.

    Ele geçirilenler

    Şüphelinin yakalandığı otel odasında yapılan aramalar sonucu elde edilen 3 bin USD, 500 TL, 28 bin 900 Irak dinarı paraya, cep telefonu ve sim kartlarına el konuldu.

    Tutuklandı

    Gözaltında bulunan şahsın, çıkarıldığı Yozgat Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı bildirildi.


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