Antalya'da polislere ateş eden adam serbest bırakıldı Silahla rastgele ateş edip, polisle çatışan şahıs, polis özel hareket timlerinin de devreye girmesi ile 4 saat sonra yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. İncelemeler sürüyor.

İHA

Antalya'da akşam saat 22.00 psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 33 yaşındaki Mutafa Ş. sağa sola ateş ederek kendisini eve kilitledi.

Bunun üzerine silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler olay yerine geldi

Şahıs kendisini almak isteyen polislere de silahla karşılık verince olay yerine özel harekat timleri çağrıldı.

Olay yerine gelen tüm polisler çelik yelek giyerken evin bulunduğu alan ve çevresi de abluka altına alındı.

3 saat sonrasında yakalandı

Güvenlik sebebiyle kimsenin yaklaştırılmadığı bölgede şahıs 3 saatin sonunda kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı ancak başaramadı.

Polis ekiplerinin şahsı yakalamak için havadan da dron ile aradığı Mustafa Ş.'nin bölgedeki bir seranın içerisinde olduğu tespit edildi.

Mustafa Ş., yakalanarak etkisiz hale getirilip polis karakoluna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Serbest bırakıldı

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.