Antalya'da Polonyalı gelin ölü bulundu 5 yıldır Antalya'da yaşayan ve komşuları tarafından sevilen Polonyalı Dagmara Veronica Erol, evinde tüfekle vurulmak suretiyle hayatını kaybetti.

Antalya'nın merkez Çolaklı Mahallesi Süral Caddesi üzerinde bulunan evde kiracı olarak oturan ve Türk ile evli olan Polonya uyruklu 32 yaşındaki Dagmara Veronica Erol, ikamet ettiği evde ölü bulundu.

Tüfekle vurulduğu belirlendi

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekibi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ekipleri sevk edilirken yapılan kontrolde, Dagmara Veronica Erol’un tüfekle vurulmak suretiyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı dedektifleri, JASAT ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından ev ve çevresinde incelemelerde bulunuldu.

Sevilen biriydi

Dagmara Veronica Erol’un cesedi, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

5 yıldır aynı adreste oturduğu bildirilen Dagmara Veronica Erol’un sakin, çevresi tarafından sevilen birisi olduğu belirtildi.