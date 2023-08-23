Antalya'da pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanı Mustafa Karataş, evinde pompalı tüfekle vurulmuş halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybettiği belirlenen Karataş'ın kesin ölüm sonucu otopsi ile açığa kavuşacak.

İHA

Antalya'da gizemli bir ölüm olayı yaşandı.

Ailesiyle birlikte Çobanlar Mahallesi’nde ikamet eden 49 yaşındaki Mustafa Karataş, pompalı tüfekle göğsünden vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Karataş’ı kanlar içinde yerde gören aile bireyleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Yaşamını yitirdiği saptandı

Alınan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Mustafa Karataş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesedi otopsiye gönderildi

Karataş’ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Karataş’ın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Koordinasyon Başkanlığı’nda çalıştığı öğrenildi.