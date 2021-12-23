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    Antalya’da portatif dolaplar içinde uyuşturucu düzeneği bulundu

    Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 2 şahsın adreslerine yapılan operasyonlarda, portatif elbise dolaplarının içinde uyuşturucu yetiştirmek amacıyla kurulan düzenek bulundu.
    • DHA
    • 23.12.2021 - 15:34
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    Antalya’da portatif dolaplar içinde uyuşturucu düzeneği bulundu

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Side ve Sarılar mahallelerinde bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

    Yapılan araştırmada ekipler, K.Ş. (49) ve H.A.Ş. (44) adlı şüphelilerin evine eş zamanlı baskın düzenledi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Aramalarda 21 kilo 500 gram skunk, 120 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 15 fişek, 3 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 900 lira, 2 bin 300 euro ve 158 dolar ele geçirildi.

    Antalya’da portatif dolaplar içinde uyuşturucu düzeneği bulundu #1

    DOLAP İÇİNE HAVALANDIRMA VE IŞIK DÜZENEKLERİ KURULDU

    Şüphelilerin bir odadaki fermuarlı portatif elbise dolaplarını uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla kullandıkları, dolapların içine havalandırma ve ışık düzenekleri kurduğu belirlendi.

    217 BİN LİRA HARCADIKLARI BELİRLENDİ

    Şüphelilerin uyuşturucu madde üretimi için oluşturdukları sistem için 217 bin lira harcadığı belirtildi.

    Şüpheliler uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, izne tabi bitkileri yasa dışı ekim ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından gözaltına alındı.

    Antalya’da portatif dolaplar içinde uyuşturucu düzeneği bulundu #2

    Antalya’da portatif dolaplar içinde uyuşturucu düzeneği bulundu #3

     

    Antalya’da portatif dolaplar içinde uyuşturucu düzeneği bulundu #4

    Antalya’da portatif dolaplar içinde uyuşturucu düzeneği bulundu #5

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