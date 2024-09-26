Antalya'da refüjü aşan otomobil trafik ışıklarına çarptı Manavgat'ta sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çıktıktan sonra trafik ışıklarına çarptı. Sürücü ve yolcunun yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyreden otomobil sürücüsü Zeki C., kavşak sistemine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkarak savrulan araç, refüje çıktıktan sonra trafik ışığının direğine çarparak tekrar yola döndü.

SÜRÜCÜ VE YOLCU YARALANDI

Kazada yaralanan araç sürücüsü Zeki C. ve araçta yolcu olarak bulunan Alparslan Ç., 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın refüje ve trafik ışıklarına çarpmasının ardından yola geri döndüğü ve o sırada yoldan geçmekte olan bir motosiklet sürücüsünün aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)