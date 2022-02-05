Antalya'da römork çalan hırsız kısa sürede yakalandı

Ölen ağabeyinin evinin önünde duran traktör römorkunun çekiciye yüklenerek götürüldüğünü öğrenen Aziz Özden, dedektif gibi iz sürerek şüphelileri yakaladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Aziz Özden, komşusundan gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı.

Sarılar Mahallesi'nde vefat ettiği ağabeyine ait olan traktör römorkunun çekiciye yüklendiği bilgisini alan adam, durumu jandarmaya bildirip harekete geçti.

HIRSIZI SATIŞ SIRASINDA YAKALATTI

Komşudan çekicinin plakasını öğrenen Aziz Özden, aracın bağlı bulunduğu yediemin otoparkına ve çekiciyi kullanan şoföre ulaştı. Römorkun hurdacılar sitesinde olduğunu öğrenen Özden, vakit kaybetmeden yola çıktı. Adrese giden Özden, çekiciyi kullanan O.K. ile römorku satın almak için pazarlık yapan kişiyi buldu.

Olay yerine gelen Sarılar Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler, gerekli incelemelerin ardından römorku sahibine teslim ederken olaya karıştıkları belirlenen şüphelileri gözaltına aldı.

Ölen ağabeyinin römorkunun çalındığını öğrendi, satılırken yakaladı

SUÇLAMALARI REDDETTİ, SERBEST KALDI

Römorku tanımadığı yabancı uyruklu bir kişiden 200 TL karşılığında aldığını, hurdacılar sitesinde anlaştığı kişiye 4 bin lira karşılığında sattığını belirten O.K., römorku çalmadığını söyledi. Römorku alan kişi ise O.K. ile yaptıkları sözleşmeyi göstererek "Ben O.K.’ye üzerine konteyner koymak için römork lazım olduğunu söyledim. Kendisi bana römorku getirdi ve 4 bin liraya satın aldık. Çalıntı olduğunu bilmiyorum." dedi.

Şüpheli O.K., hakkında adli işlem yapılmak suretiyle serbest bırakıldı.

"ŞİKAYETÇİ OLMAMAM İÇİN DİL DÖKTÜLER"

Olayla ilgili konuşan Özden, "Komşumuz, römorku bizim götürüp götürmediğimizi sordu. Hayır dediğimde römorku birilerinin çekiciye yükleyip götürdüğünü söyledi. Römorkun bulunduğu yere gittiğimde römorku çalan ve satın alan kişiyi buldum. Hemen jandarmayı olay yerine davet ettim. Şahıslar, davacı olmamam için uzun süre dil dökmelerine rağmen böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını kendilerine söyledim. Herkes adalet önünde cezasını çeksin. Bugün benim malımı çalan yarın mutlaka bir başkasının malını çalacaktır." dedi.