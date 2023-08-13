Antalya'da Rusya ve Ukrayna vatanadaşları kaçak taksicilik yapıyor Savaş sonrası Antalya'da yerleşik yaşama geçen Rus ve Ukraynalılardan bazıları yabancı plakalı araçlarıyla kaçak taksicilik yaparken tespit edilirken Ukrayna plakalı bir çekici, arıza yapan Ukrayna plakalı otomobili taşırken görüldü.

DHA

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor.

İki ülke arasında binlerce sivil hayatını kaybetti.

Binlerce vatandaş ise yaşadığı ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

Savaşı sonrası iki ülkeden Antalya'ya gelenlerin ve yerleşik yaşama geçenlerin nüfusu ise 100 bini aştı.

Göç nedeniyle birçok sektörde ve kent ekonomisindeki olumlu yansımaların yanı sıra, birçok olumsuzluk da yaşanıyor.

Korsan Rus ve Ukraynalılar kaçak taksicilik yaptı

Turizm sektöründe otelcilerin gündeme getirdiği, Rus ve Ukraynalıların evlerini günlük, haftalık apart, pansiyon gibi kayıt dışı kiraya vermesi sorununa, bu kez kaçak taksicilik yapan, hatta yabancı plakalı çekiciyle hizmet verenler eklendi.

"Şu an taksicilik de, emlakçılık da yapıyorlar"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, yerleşik Rus ve Ukraynalıların kendi aralarında taksicilik yapmaya başladıklarını belirterek, şöyle dedi:

Alanya'daki oda başkanımız bunların kendi transferlerini kendilerinin yaptığını, kendi plakalarıyla cirit attıklarını aktardı. Bizde resimleri de var. Şu an taksicilik de, emlakçılık da yapıyorlar.



Kendi aralarında WhatsApp grupları var, bu gruplardan alışverişi, ev kiralamalarını kendileri yapıyor. Türk vatandaşlarına iş bırakmıyorlar. Emlakçılar odası başkanımız, bu konuda Vergi Dairesi Başkanlığı ile ciddi bir çalışma yapıyor.



Hatta bunlara yönelik baskın ve denetimler de yapılıyor ama kanunların verdiği yetkilere göre uygulanan cezalar çok caydırıcı olmuyor. O yüzden işlerine devam ediyorlar. Bu tür nedenlerle esnafımız mağdur oluyor.

"Haberleşme sağlayıp, taşımacılık yapıyorlar"

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sonrası iki ülkeden yabancı yerleşimin hızlı artığını söyleyen Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, şunları ifade etti:

Rusya'dan savaşmamak, Ukrayna'dan can havliyle geldiler. Belirli parayla geldiler ve ellerindeki kaynakları harcadılar.



Kaynaklar bittikten sonra evde kuaförlükten yemek yapıp satmaya, Rus veya Ukrayna plakalı araçlarıyla taksicilikten emlakçılığa hepsi bir arayış içine girdi.



Bu durumdan ilk başta etkilenen sektörlerden biri de taşımacılık sektörü. Bunlar kendi aralarında WhatsApp grubu kurmuş. Buradan haberleşme sağlayıp, taşımacılık yapıyorlar.



Hatta Alanya'da bazı sokaklardaki aydınlatma direkleri, otobüs duraklarına taksi için karekod oluşturup, asmışlar. Aslında bunların birçoğunun oturma izin süreleri de bitmiş, araçların giriş çıkış süreleri geçmiş.



Denetimler de bunlar çıkıyor. Bağlanan araçlar oldu, trafik para cezaları uygulanıyor.

"Ukrayna plakalı bir otomobili taşıyordu"

Kaçak taksicilik yapan çok sayıda Rus ve Ukrayna plakalı aracın tespit edildiğini bildiren Ali Akkaya, geçen günlerde çok ilginç bir şeyle karşılaştıklarını belirterek, şunları söyledi: