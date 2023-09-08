İHA
Antalya - Alanya istikameti D-400 karayolu tünel çıkışında korkunç bir kaza meydana geldi.
Polonyalı turistleri taşıyan safari aracı, beton mikseri ve otomobil zincirleme kazaya karıştı.
Kaza nedeniyle safari aracı takla atıp sürüklenirken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Ters dönen safari aracında sıkışan 1 turist olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 9 turist ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)