Antalya'da safari faciası! Kaza anı görüntüleri ortaya çıktı Alanya'da Polonyalı turistleri taşıyan safari aracının takla atması sonucu 1 Polonyalı turistin ölümü, 10 turistin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kazaya neden olan sürücü gözaltına alındı.

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İHA

Antalya - Alanya istikameti D-400 karayolu tünel çıkışında, sürücüleri öğrenilemeyen safari aracı, beton mikseri ve otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Kazanın ardından safari aracı takla atarak sürükledi.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

1 turist hayatını kaybetti

Ters dönen safari aracında sıkışan Polonyalı turist T. P. K. (33) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 10 turist ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, beton mikseri sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kazaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde beton mikseri ile kazaya karışan bir aracın sürüş hakimiyetinden çıkıp safari aracına çarptığı, ardından da turistle dolu safari aracının da yan yatması yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)