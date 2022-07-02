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- Antalya’da sağlık ekibine kaldırım taşlı saldırı
Antalya’da sağlık ekibine kaldırım taşlı saldırı
- 02.07.2022 - 10:35
- Güncelleme : 02.07.2022 - 11:03
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde sağlık ekipleri, 28 Haziran günü saat 03.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 'göğüs ağrısı' ihbarıyla Elmalı Mahallesi'ndeki adrese gitti.
Caner D. adlı hastayı koluna girip, ambulansa kadar getiren ekipler, sedyeye uzanmasını istedi.
Sedyeye yanlış uzanınca kendisini uyaran sağlık görevlilerine küfredip, tehdit eden Caner D., tedavi olmak istemediğini belirterek, başka bir ambulansın gelmesini istedi.
Kaldırım taşıyla saldırdı
Ambulanstan indikten sonra da küfürlerine devam eden Caner D., Acil Tıp Teknisyeni Musa Özbay'a saldırdı.
Caner D.'nin darbelerinden korunmak isteyen Özbay, eliyle ittirdi.
Bunun üzerine Caner D., bu kez yerden aldığı kaldırım taşıyla Özbay'a saldırıp, yere düşürdü.
Antalya’da sağlık ekibine kaldırım taşlı saldırı VİDEO
Diğer sağlıkçılar korunmak için kendilerini ambulansa kilitledi
Caner D., yere düşürdüğü Özbay'ı tekme atarak darbetti.
Diğer 2 sağlık personeli ise saldırıdan korunmak için kendilerini ambulansa kilitledi.
Caner D.'nin attığı kaldırım taşı ambulansın camını kırdı, kaportasına zarar verdi.
Saldırı anı kamerada
Saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA’nın haberine gire olay sonrası kaçan Caner D. aranıyor.