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    Antalya’da sağlık ekibine kaldırım taşlı saldırı

    Göğüs ağrısı şikayeti bulunan hasta, kendisini almaya gelen 3 kişilik sağlık ekibine çıkan tartışmada kaldırım taşıyla saldırdı. Bir sağlık personelini darbeden hasta, ambulansa da zarar verdi.
    • 02.07.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 11:03
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    Antalya’da sağlık ekibine kaldırım taşlı saldırı

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde sağlık ekipleri, 28 Haziran günü saat 03.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 'göğüs ağrısı' ihbarıyla Elmalı Mahallesi'ndeki adrese gitti.

    Caner D. adlı hastayı koluna girip, ambulansa kadar getiren ekipler, sedyeye uzanmasını istedi.

    Sedyeye yanlış uzanınca kendisini uyaran sağlık görevlilerine küfredip, tehdit eden Caner D., tedavi olmak istemediğini belirterek, başka bir ambulansın gelmesini istedi.

    Kaldırım taşıyla saldırdı

    Ambulanstan indikten sonra da küfürlerine devam eden Caner D., Acil Tıp Teknisyeni Musa Özbay'a saldırdı.

    Caner D.'nin darbelerinden korunmak isteyen Özbay, eliyle ittirdi.

    Bunun üzerine Caner D., bu kez yerden aldığı kaldırım taşıyla Özbay'a saldırıp, yere düşürdü.

    Antalya’da sağlık ekibine kaldırım taşlı saldırı VİDEO

    Diğer sağlıkçılar korunmak için kendilerini ambulansa kilitledi

    Caner D., yere düşürdüğü Özbay'ı tekme atarak darbetti.

    Diğer 2 sağlık personeli ise saldırıdan korunmak için kendilerini ambulansa kilitledi.

    Caner D.'nin attığı kaldırım taşı ambulansın camını kırdı, kaportasına zarar verdi.

    Antalya’da sağlık ekibine kaldırım taşlı saldırı #1

    Saldırı anı kamerada

    Saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    DHA’nın haberine gire olay sonrası kaçan Caner D. aranıyor.

    Antalya’da sağlık ekibine kaldırım taşlı saldırı #2

    Antalya’da sağlık ekibine kaldırım taşlı saldırı #3

    Antalya’da sağlık ekibine kaldırım taşlı saldırı #4

    Antalya’da sağlık ekibine kaldırım taşlı saldırı #5


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