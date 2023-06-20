İHA
Antalya'da havaların iyice ısınmasıyla birlikte, deniz sezonu da açıldı.
Tatilini Antalya'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, şehre gelmeye başladı.
Serik ilçesine gelen ve sahilde güneşin tadını çıkarmak isteyenler ise küçük çağlı hortum nedeniyle zor anlar yaşadı.
Tatilcilere büyük şok
Boğazkent sahilinde denize giren tatilciler, ansızın gelişen rüzgar hortumuyla büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Otelin sahilinde etkisini gösteren hortum adeta kum fırtınası oluşturarak, eşyalarını kurtarmaya çalışan tatilcilere zor anlar yaşattı.
Kıyı şeridinde güçlü esen rüzgar nedeniyle şezlonglar ve şemsiyeler savruldu, bazı tatilciler ise panik içinde kaçmaya çalıştı.