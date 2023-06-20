Antalya'da sahilde hortum! Tatilciler neye uğradığını şaşırdı Serik ilçesine sahile gelen vatandaşlar, hortum çıkınca zor anlar yaşadı. Paniğe kapılan tatilcilerin bölgeden uzaklaşma anları ise başka bir tatilci tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İHA Antalya'da havaların iyice ısınmasıyla birlikte, deniz sezonu da açıldı. Tatilini Antalya'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, şehre gelmeye başladı. Serik ilçesine gelen ve sahilde güneşin tadını çıkarmak isteyenler ise küçük çağlı hortum nedeniyle zor anlar yaşadı. Tatilcilere büyük şok Boğazkent sahilinde denize giren tatilciler, ansızın gelişen rüzgar hortumuyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Otelin sahilinde etkisini gösteren hortum adeta kum fırtınası oluşturarak, eşyalarını kurtarmaya çalışan tatilcilere zor anlar yaşattı. Kıyı şeridinde güçlü esen rüzgar nedeniyle şezlonglar ve şemsiyeler savruldu, bazı tatilciler ise panik içinde kaçmaya çalıştı.