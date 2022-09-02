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    Antalya'da sahilde telefonlu tacize meydan dayağı

    Konyaaltı sahilinde genç kızların görüntülerini gizlice çektikleri fark edilen yabancı uyruklu 3 kişi, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü.
    • 02.09.2022 - 22:52
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    Antalya'da sahilde telefonlu tacize meydan dayağı

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesi sahilinde arkadaşlarıyla birlikte oturan bir genç kızın, yabancı uyruklu kişiler tarafından görüntüsünün çekildiğini söylemesi üzerine sahildekiler harekete geçti.

    3 Şüpheli dövüldü, polise teslim edildi

    DHA'nın haberine göre; kısa süre içinde 3 şüpheli yakalandı. Dövülen şüpheliler olay yerine gelen polisler tarafından kalabalığın elinden alındı.

    Yüzlerine ve başlarına çok sayıda darbe alan 3 kişi, önce sağlık kontrolüne ardından da emniyete götürüldü.

    Genç kız, şüphelilerden şikayetçi oldu.

    Antalya'da sahilde telefonlu tacize meydan dayağı - VİDEO

    Antalya da sahilde telefonlu tacize meydan dayağı #1

    Antalya da sahilde telefonlu tacize meydan dayağı #2

    Antalya da sahilde telefonlu tacize meydan dayağı #3

    Antalya da sahilde telefonlu tacize meydan dayağı #4


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