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Antalya'da sahilde telefonlu tacize meydan dayağı
Konyaaltı sahilinde genç kızların görüntülerini gizlice çektikleri fark edilen yabancı uyruklu 3 kişi, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü.
- 02.09.2022 - 22:52
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi sahilinde arkadaşlarıyla birlikte oturan bir genç kızın, yabancı uyruklu kişiler tarafından görüntüsünün çekildiğini söylemesi üzerine sahildekiler harekete geçti.
3 Şüpheli dövüldü, polise teslim edildi
DHA'nın haberine göre; kısa süre içinde 3 şüpheli yakalandı. Dövülen şüpheliler olay yerine gelen polisler tarafından kalabalığın elinden alındı.
Yüzlerine ve başlarına çok sayıda darbe alan 3 kişi, önce sağlık kontrolüne ardından da emniyete götürüldü.
Genç kız, şüphelilerden şikayetçi oldu.
Antalya'da sahilde telefonlu tacize meydan dayağı - VİDEO