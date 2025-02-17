Antalya'da sahte altın dolandırıcıları tutuklandı

İHA

Dolandırıcılarla mücadele devam ediyor...

Son operasyon Antalya'da düzenlendi.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde sahte altın satışıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde Y.E.Ş. ve Y.S. isimli şahısların, 2 farklı iş yerine toplamda 23 adet sahte gram altın bozdurdukları tespit edildi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerince kaldıkları otelde yakalanan şüphelilerin odasında yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır 79 adet 1 gram altın, dijital materyaller, bir miktar döviz ve nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" ve "paraya eşit sayılan değerler" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.