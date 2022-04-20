Antalya'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 kadın yakalandı

Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan şüpheli, kuyumcunun ihbarı ile suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya’da sahte altın satmak isteyen ve kuyumcunun ihbar ettiği D.G. adlı kadın, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Şüphelinin yapılan incelemesinde, Antalya’da 2 ayrı iş yerinde benzer şekilde 20 bin TL dolandırıcılık gerçekleştirdiği tespit edildi.

Suçüstü yakalandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yapılan araştırmalarda, şüpheli D.G.'nin şikayete konu dolandırıcılık olaylarını E.A. ile birlikte gerçekleştirdiği, şüpheli E.A.’nın da Antalya’da 1 iş yerinde benzer şekilde 8 bin TL dolandırıcılık gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bahse konu şüpheli şahıs da 19 Nisan Salı günü polis ekiplerince yakalandı.

D.G.’nin yapılan sorgulamasında dolandırıcılık suçundan 2 ayrı kaydının bulunduğu, aranmadığı, E.A.’nın yapılan sorgulamasında kasten yaralama, mala zarar verme ve tehdit suçlarından suç kaydının bulunduğu ve aranmadığı tespit edildi.

Suça konu sahte altınlar muhafaza altına alındı. D.G. ve E.A. bugün adliyeye sevk edildi.