Petrol
108.06
0.76%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
606.041
-0.77%
BTXN Coin
29.84
-4.60%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Antalya'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 kadın yakalandı

    Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan şüpheli, kuyumcunun ihbarı ile suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
    • 20.04.2022 - 17:08
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 17:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 kadın yakalandı

    Antalya’da sahte altın satmak isteyen ve kuyumcunun ihbar ettiği D.G. adlı kadın, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

    Şüphelinin yapılan incelemesinde, Antalya’da 2 ayrı iş yerinde benzer şekilde 20 bin TL dolandırıcılık gerçekleştirdiği tespit edildi.

    Suçüstü yakalandılar

    Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yapılan araştırmalarda, şüpheli D.G.'nin şikayete konu dolandırıcılık olaylarını E.A. ile birlikte gerçekleştirdiği, şüpheli E.A.’nın da Antalya’da 1 iş yerinde benzer şekilde 8 bin TL dolandırıcılık gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

    2 şüpheli adliyeye sevk edildi

    Bahse konu şüpheli şahıs da 19 Nisan Salı günü polis ekiplerince yakalandı.

    D.G.’nin yapılan sorgulamasında dolandırıcılık suçundan 2 ayrı kaydının bulunduğu, aranmadığı, E.A.’nın yapılan sorgulamasında kasten yaralama, mala zarar verme ve tehdit suçlarından suç kaydının bulunduğu ve aranmadığı tespit edildi.

    Suça konu sahte altınlar muhafaza altına alındı. D.G. ve E.A. bugün adliyeye sevk edildi.

    Antalya da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 kadın yakalandı #1

    Antalya da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 kadın yakalandı #2


    İlginizi Çekebilir

    Sultangazi'de eşi evi terk eden Suriyeli, çocuklarını rehin aldı
    3. Sayfa

    Sultangazi'de eşi evi terk eden Suriyeli, çocuklarını rehin aldı

    IMF, savaşının etkisiyle ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü
    Ekonomi

    IMF, savaşının etkisiyle ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Görüş Bildir