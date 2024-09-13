Antalya'da sahte basın kimliğiyle gezen şüpheli yakalandı
İHA

İl Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından, Mahmutlar Mahallesi'nde "Jandarma Aracı" yazılı bir araç tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler, aracı kullanan H.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

SAHTE BASIN KİMLİĞİ VE LEVHA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada çok sayıda sahte basın kimliği ve levha ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Abdullah Paçal
Editör