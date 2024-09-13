Antalya'da sahte basın kimliğiyle gezen şüpheli yakalandı Alanya ilçesinde, sahte basın kimlikleri kullanarak yetkili gibi davranmaya çalışan bir şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

İHA

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından, Mahmutlar Mahallesi'nde "Jandarma Basın Aracı" yazılı bir araç tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler, aracı kullanan H.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

SAHTE BASIN KİMLİĞİ VE LEVHA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada çok sayıda sahte basın kimliği ve levha ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)