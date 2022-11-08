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    Antalya'da sahte belgelerle otel işleten örgüte operasyon: 6 gözaltı

    Kemer ilçesinde sahte belgeler düzenleyerek bir oteli işgal eden organize suç örgütüne yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
    • 08.11.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 15:08
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    Antalya'da sahte belgelerle otel işleten örgüte operasyon: 6 gözaltı

    Antalya Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nde bulunan 15 milyon dolar değerindeki oteli sahte belgeler düzenlemek suretiyle 'dolandırıcılık', 'hakkı olmayan yere tecavüz' ve 'tehdit' suçlarını işleyerek işgal ettiği belirlenen organize suç örgütüne yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

    Operasyon kapsamında 6 şüpheliye ait 7 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

    Baskınlarda ruhsatsız av tüfeği, 19 tabanca mermisi, 7 cep telefonu ile sahte dokümanlara el konuldu.

    6 şüpheli gözaltına alındı

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

    Antalya da sahte belgelerle otel işleten örgüte operasyon: 6 gözaltı #1

    Antalya da sahte belgelerle otel işleten örgüte operasyon: 6 gözaltı #2

    Antalya da sahte belgelerle otel işleten örgüte operasyon: 6 gözaltı #3

    Antalya da sahte belgelerle otel işleten örgüte operasyon: 6 gözaltı #4


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