Yılbaşı Sürprizi operasyonunda çok sayıda şişe, litrelerce alkol, kaçak sigara ele geçirildi. Alkol üretmek için kullanılan kazanın kenarlarının, hava almaması için hamurla kapandığı belirlendi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içkiden ölümlerin artması üzerine Korkuteli, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde 'Yılbaşı Sürprizi' adıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 sahte içki imalathanesi, 560 litre sahte içki, çok sayıda sahte bandrol, boş şişe, etiket, kapak, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile birlikte 1 adet sigara dolum makinesi, 38 kilo kıyılmış tütün, 80 bin 800 adet sahte bandrollü boş makaron ve 29 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Suçüstü yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, operasyonda sahte içki üreticilerinin uyguladığı yöntemler ise şaşırttı.

KURDUKLARI DÜZENEK ŞAŞIRTTI

Alkol üretmek için evin bahçesine düzenek kuran şüphelilerin, şekerli karışımdan alkol üretmek için kazanın üzerine damıtma düzeneği yerleştirdiği, hava almaması için düzeneğin etrafı ve kazanın ağız kısmının hamurla kapatıldığı dikkati çekti.

Ayrıca Konyaaltı ilçesinde lüks villaya yapılan baskında, sahte içki üreticilerinin alkolü plastik damacanada karıştırıp beklettikleri tespit edildi.

33 BİN 700 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Diğer yandan, 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 33 bin 700 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içki üreten 58 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Antalya'da sahte içki üretenlere ‘Yılbaşı Sürprizi’ operasyonu VİDEO

