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    Antalya'da sahte içkiden zehirlenince, yoğun bakıma alındı

    Tükettiği sahte içki nedeniyle zehirlenen kişi yoğun bakıma alınırken, içkiyi beraber içtiği arkadaşı ve üretimi yapan şahıs da gözaltına alındı.
    • DHA
    • 13.12.2021 - 13:20
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 13:34
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    Antalya'da sahte içkiden zehirlenince, yoğun bakıma alındı

    Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde, cumartesi gecesi H.S. ile K.Y. satın aldıkları sahte içkiyi tüketti.

    Pazar günü fenalaşan H.S., Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    H.S., ilk müdahalenin ardından yoğun bakımda tedaviye alındı.

    EVDEN 12 LİTRE SAHTE İÇKİ ÇIKTI

    Olayla ilgili araştırma başlatan jandarma, K.Y.'den, alkollü içeceği M.Ö.'den aldıkları bilgisine ulaştı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu Komutanlığı ve Manavgat KOM ekipleri, M.Ö.'nün evine operasyon düzenledi. Evdeki aramada 12 litre sahte içki ele geçirildi.

    TESLİMAT KARGOYLA YAPILDI

    İncelemede M.Ö.'nün, etil alkolü İstanbul'da oturan H.A.'dan satın aldığı, teslimatın kargoyla gerçekleştiği belirlendi. Şüpheli M.Ö. ile K.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.

    DURUMU KRİTİK

    Hastanede tedavisi süren H.S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

    Antalya da sahte içkiden zehirlenince, yoğun bakıma alındı #1

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