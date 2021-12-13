- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'da sahte içkiden zehirlenince, yoğun bakıma alındı
Antalya'da sahte içkiden zehirlenince, yoğun bakıma alındı
- DHA
- 13.12.2021 - 13:20
- Güncelleme : 13.12.2021 - 13:34
Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde, cumartesi gecesi H.S. ile K.Y. satın aldıkları sahte içkiyi tüketti.
Pazar günü fenalaşan H.S., Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
H.S., ilk müdahalenin ardından yoğun bakımda tedaviye alındı.
EVDEN 12 LİTRE SAHTE İÇKİ ÇIKTI
Olayla ilgili araştırma başlatan jandarma, K.Y.'den, alkollü içeceği M.Ö.'den aldıkları bilgisine ulaştı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu Komutanlığı ve Manavgat KOM ekipleri, M.Ö.'nün evine operasyon düzenledi. Evdeki aramada 12 litre sahte içki ele geçirildi.
TESLİMAT KARGOYLA YAPILDI
İncelemede M.Ö.'nün, etil alkolü İstanbul'da oturan H.A.'dan satın aldığı, teslimatın kargoyla gerçekleştiği belirlendi. Şüpheli M.Ö. ile K.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.
DURUMU KRİTİK
Hastanede tedavisi süren H.S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.