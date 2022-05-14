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    Antalya'da şakalaşırken kuzenini öldürdü

    18 yaşındaki genç kız, şakalaştığı esnada kuzenini tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Abuzer Ünder tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 14.05.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 13:24
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    Antalya'da şakalaşırken kuzenini öldürdü

    Antalya'nın Kepez ilçesindeki  Baraj Mahallesi müstakil bir evde oturan 19 yaşındaki Abuzer Ünder yeni aldığı ruhsatsız tabancasının temizliğini yaptığı sırada 18 yaşındaki amcasının kızı A.N. yanına geldi.

    Tabancayı eline alan genç kız, şaka yapmak için silahı kuzenine doğrulttu. Kaza ile ateş alan silahtan çıkan kurşun Ünder’e isabet etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ünder, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünder’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. A.N. ise emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Ailesi sinir krizi geçirdi

    Acı haberi alan Abuzer Ünder’in yakınları morga geldi. Cenazenin alınışı sırasında Ünder’in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Baygınlık geçiren bir kadını yakınları kucağında taşıyarak götürdü. Yapılan otopsinin ardından teslim alınan gencin cenazesi Doğuyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    "Herkese ibret olsun"

    İHA'nın haberine göre, ölen gencin amcası Abidin Ünder, "Her iki tarafta benim akrabam oluyor. Dün gece yeğenim evde otururken kız yanına geliyor, masa üstünde de bir silah varmış. Onun da temizliğini yapan yeğenim şarjörü çıkarıyor ama içinde bir mermi kalıyor. Kız çocuk silahı alıyor, şakayla kaldırırken biranda kazayla patlama oluyor. Yeğenim alnından vuruluyor ve hastanede ölüyor. Silah iyi bir şey değil. Bizim canımız yandı, kimsenin canı yanmasın ne düğünde ne de başka yerde. Bu herkese ibret olsun" diye konuştu.

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