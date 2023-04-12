Antalya'da şarampole savrulan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti. Döşemealtı ilçesinde kontrolden çıkarak 2 metrelik şarampole yuvarlanan otomobilde yolcu konumunda bulunan 64 yaşındaki kadın can verdi.

İHA

Antalya'da korkunç bir kaza yaşandı.

Döşemealtı ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halinde bulunan A.O.G (27) idaresindeki 07 AVT 260 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki şarampole savruldu.

Ağaca çarparak durabilen araç hurdaya döndü.

112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yolcu konumundaki kadın can verdi

Araçta yolcu olarak bulunan 64 yaşındaki Aysel Çürük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü A.O.G ve C.Y., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından Çürük'ün cenazesi morga kaldırıldı.