Antalya'da sazan sarmalı operasyonu! Sanal arkadaşlığa 2 milyon 80 bin vurgun Sanal ortamda arkadaşlık siteleri üzerinden 2 milyon 80 bin TL’lik dolandırıcılık olayına karışanlara yönelik Yıldız Operasyonu'nda 17 şüpheli yakalanırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Vatandaşları ağlarına düşürmek isteyen çetelerin oyunları her geçen gün değişiyor.

Binlerce vatandaşı farklı vaatlerle dolandıran şüpheliler, ekiplerin denetiminden kurtulamıyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlar yeni boyut kazandı.

Son olarak Sazan Sarmalı olarak tabir edilen dolandırıcılık olayı ve sanal ortamda arkadaşlık siteleri üzerinden görüşme yapan birtakım kişiler, vatandaşları ağlarına aldı.

Sanal arkadaşlık dolandırıcılığı

Çete, vatandaşları sözde avukat, savcı, görüşme yapan kızın babası rolünde arayarak görüşme yaptığı kızın reşit olmadığını, sözde kız ile yapılan görüşmelerin kızın babası tarafından görülerek şikayetçi olunduğu, kamu davası başlatılacağı ancak uzlaşma hakkının olduğu, para yatırıldığı takdirde dava açılmadan dosyanın kapanacağı söylenerek insanları korkutup inandırdı.

Iban numaralarına para yatırılmasının sağlandığı dolandırıcılık olaylarına iştirak eden toplam 18 şüphelinin, 17 eylemi sonrası meydana gelen toplam 2 milyon 80 bin TL’lik dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

Olayları ile ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince "Yıldız" isimli operasyonun çalışması başlatıldı.

10 ilde operasyon

Operasyon kapsamında, hedef şüphelilerin yakalanmasına yönelik Antalya merkezli, Mersin, Nevşehir, Kayseri, Şanlıurfa, Hatay, Batman, Adana, İstanbul, Diyarbakır illerinde eş zamanlı operasyon yapılarak, olayla ilgili 17 hedef şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yerleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda elde edilen laptop, cep telefonları, sim kartlar ve dijital materyallere el konuldu.

4 kişi tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 17 şüpheliden 4’ü ifadelerinin ardından savcılıktan serbest bırakıldı.

9 şüpheli hakkında çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol kararı uygulanarak, 4 şüpheli tutuklandı.