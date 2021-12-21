Antalya'da scooter bağlanan iş makinesinin sahibi isyan etti

Her gece iş makinesine bağlanan elektrikli scooter nedeniyle sabahları işlerinde aksaklık yaşayan iş makinesi şoförü, scooter kullanmayı bilmediğini söyledi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yalı Caddesi üzerinde akşam saatlerinde cadde üzerinde iş makinelerini park ederek akşam evine giden Nihat Gökoğlu, geri döndüğünde bir iş makinesine scooter kilitlendiğini gördü.

Durum karşısında büyük şaşkınlık yaşayan adam, duruma tepki gösterdi.

Ne yapması gerektiğini bilemeyen adam, scooterin kilidini açamayınca oğlundan yardım istedi. Scooter, şirket yetkililerine atılan mailin ardından iş alandan alındı.

"KEPÇEYİ ÇALIŞTIRMAK İSTİYORUZ AMA ÇALIŞTIRAMIYORUZ"

Sürekli aynı durumu yaşadığını belirten Nihat Gökoğlu, "Akşam iş makinelerini kontrole geldim. Bir de baktım ki scooter kepçenin kovanına kilitlenmiş. Kepçeyi çalıştırmak istiyoruz ama çalıştıramıyoruz. Scooter ile hiçbir alakam yok. Kullanmasını dahi bilmem. Sürekli buraya kilitliyorlar. Bundan şikayetçiyim. Mağdur oluyorum. Aslında scooter değil de bizim iş yerimizi kilitliyorlar. Çalışamıyoruz, büyük sıkıntı. Herhangi bir iletişim numarası da bulamıyoruz. Oğlum mail attı 1-2 saat sonra gelip aldılar. Uygulamasını da bilmiyorum." diye konuştu.



