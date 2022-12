Antalya'da sel felaketinin bilançosu, objektiflere yansıdı

Yaşanan sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, araçlar birbirlerinin üzerine çıktı. Yaşanan felaketin bilançosu, gün ağarınca ortaya çıktı.

Antalya’nın Finike ve Kumluca ilçelerinde etkili olan yağış, hayatı adeta felç etti…

Dün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak sonrası dereler taştı. Kent merkezine ulaşan sel, su baskınlarına yol açtı.

Yollar sular altında kaldı, sel suları önüne çıkanı sürükledi. Evlerin ve dükkanların yanı sıra araçlar da yaşanan selden nasibini aldı. Birçok araç, yağmur sularıyla sürüklenerek birbirlerinin üzerine çıktı.

Evleri ve dükkanları sular altında kalan vatandaşlar, mallarını kurtarabilmek için seferber oldu. Selin sebep olduğu zarar günün ağarması ile ortaya çıkarken, vatandaşların yaşadıkları mağduriyet objektiflere de yansıdı.

Antalya-Kaş karayolu trafiğe kapalı

DHA’nın haberine göre; büyük hasara yol açan sel nedeniyle Antalya Valiliği'nce kriz masası oluşturuldu. Vali Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de sel bölgesine hareket etti.

Bölgeye ulaşan AFAD ve DSİ ekipleri ise çalışmalara başladı. Kumluca ilçesinde 3 derenin taşması sonucu pek çok aracın denize doğru sürüklendiği belirtildi. Kumluca içerisinden geçen Antalya-Kaş kara yolu trafiğe kapatıldı, araçlar köy yollarına yönlendirildi. Şehir dışından gelen araçların ise ilçe merkezine girişine izin verilmiyor.

Zemin ve giriş katlar suyla doldu

Şiddetli yağış sonrası Eski Cami Mahallesi'ndeki Halil Şıvgın Bulvarı'nda ciddi zarar oluştu. 1 metre kadar yükselen sular nedeniyle çok sayıda iş yeri ile evi su bastı.

Binaların zemin ve giriş katları sel suları ile doldu.

Araçlar birbirlerinin üzerine çıktı

Bulvar ile bağlantı yollarında park halinde bulunan çok sayıda araç da sel sularıyla sürüklendi. Bazı ağaçlar kökünden sökülürken, iş yerlerindeki eşyalar sel suları ile birlikte yola çıktı.

Park halindeki araçların ise birbirinin üzerine çıktığı görüldü. Trafiğe kapatılan Halil Şıvgın Bulvarı'ndaki araçların kaldırılması için ise çalışma başlatıldı. Evlerde mahsur kalanların yardımına çevredekiler koşarken, iş yeri sahipleri sel sularını tahliye etmeye çalışıyor.

“Motosiklet araba ne varsa gitti”

Mehmet Akdinç isimli iş yeri sahibi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Saat 01.00 sıralarında yağmur başladı. Saat 03.00 civarlarında ise dükkanımıza doğru geldi. Dükkanımız su içinde. Su bayağı yükseldi ve mallarımız su içinde bulunuyor."

Gürcan Gökkaya ise, "Benim boyunda su vardı. Motosiklet, araba ne varsa gitti." diye konuştu. Melih Salu da "Araba ileride kahvenin önündeydi, oradan sürüklenerek, 300 metre ileriye geldi. Su akışı, insan boyu kadar vardı." dedi.

“Bizi kim kurtaracak?”

Ayşe Sıkı da gözyaşları içinde şunları söyledi:

"Komşularım haber verdi. Bizim haberimiz yoktu. Geldik, bir baktık her şey mahvolmuş, gitmiş. Akşamdan bu yana temizlikle uğraşıyorum, boyum kadar su çıktı. Dükkan da depo da gitti. Her şeyim bitti, her şey kiraydı. Gittik, bittik biz. Bizi kim kurtaracak?”

Kumluca ilçesinde de sel nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Antalya- Altınyaka- Kumluca il yolunun 80- 83'üncü kilometreleri arası, Finike- Kumluca devlet yolunun 10- 15,7'nci kilometreleri arası, Kumluca- Kemer- Antalya devlet yolunun 0- 1,7'nci kilometreleri arası güzergahların ulaşıma kapandığı belirtildi.

Şiddetli yağış, Demre ilçesinde de hasara neden oldu. Köşkerler Mahallesi'ndeki bazı evlerin duvarları yıkıldı, yollar yıkıldı. Demre Belediyesi ekipleri, bölgeye giderek çalışma başlattı.

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Yüksek kesimlerin çok yoğun yağış alması; Köşkerler Mahallemiz ve İskele mevkisimizde büyük hasarlara sebep oldu. Duvarları yıkan, yukarı mahallelerimizin yollarını kapatan sel felaketi ile mücadele ediyoruz." dedi.

“Yaraların tamamını saracağız”

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, kaymakamlarla irtibat halinde olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Özellikle Kumluca'da iş yeri, ev, araç ve tarım arazilerinde ciddi zararlar var. Can kaybının olmaması; en büyük tesellimiz. Kaymakamlarımız, DSİ Bölge Müdürümüz, Karayolları Bölge Müdürümüz, AFAD İl Müdürümüz, Tarım Müdürümüz, Akdeniz Elektrik Müdürümüz ilk andan itibaren harekete geçtiler ve sahadalar.

Valimiz bölgeye intikal etti, ulaşmak üzere. İlk andan itibaren İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile irtibat halindeyiz. Bölgeden gelen bilgileri kendileriyle paylaşıyoruz. Bakanlarımız ve hükümetimiz anında talimatlandırarak tüm kurumlarımızı teyakkuza geçirdiler, ilgili kurumlarımız müdahale için çaba sarf ediyorlar. Can güvenliği için vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz. Yoğun ve ani yağan yağıştan dolayı afet yaşayan Kumluca ilçemizde kriz masası oluşturuldu.

Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, Belediyelerimiz, DSİ, AFAD, Karayolları, Akdeniz Elektrik, Tarım vd. ilgili kuruluşlarımız teyakkuz halinde. Gerekli müdahale ve yardım çalışmalarına oluşturulan Kriz Masası koordinasyonuyla devam ediliyor. Ben de Ankara'dan bölgeye hareket ettim. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik, yaraların tamamını saracağız inşallah. Kumluca ve Finike ilçemize geçmiş olsun."