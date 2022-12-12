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    Antalya'da sel seraları da vurdu

    Akşam saatlerinde başlayan yağmurun sele dönüşmesiyle bölgede su taşkınları yaşandı. Otomobiller sürüklendi, sera ve narenciye bahçeleri kullanılamaz hale geldi.
    • 12.12.2022 - 13:46
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 14:15
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    Antalya'da sel seraları da vurdu

    Antalya sele teslim oldu.

    Hafta sonu etkili olan şiddetli rüzgar, gece saatlerinde yerini sağanak yağmura bıraktı.

    Saatlerce süren şiddetli yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

    Maddi hasar oluştu

    Cadde ve sokakların adeta göle döndüğü bölgede, iş yerlerini de su bastı.

    Sürüklenen park halinde araçlarda da maddi hasar oluştu.

    Yağıştan en fazla etkilenen Kumluca ve Finike'de de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

    Antalya da sel seraları da vurdu #1

    Sera ve narenciye bahçeleri kullanılamaz halde

    Öte yandan iki ilçede de seraların büyük zarar gördüğü belirlendi.

    Yaşanan afetin ardından seralara akın eden çiftçiler, sera ve narenciye bahçelerine giremedi.

    Antalya'da sel seraları da vurdu VİDEO

    Antalya da sel seraları da vurdu #2

    Drone ile görüntülendi

    Su altında kalan ve kullanılamaz hale gelen seralar, drone ile görüntülendi.

    DHA'nın aktarımına göre; hasarın büyüklüğü görüntülere yansıdı.

    Antalya da sel seraları da vurdu #3

    Antalya da sel seraları da vurdu #4

    Antalya da sel seraları da vurdu #5

    Antalya da sel seraları da vurdu #6


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