Antalya'da selfie çekmek isterken düşen Rus, can verdi

Köprülü Kanyon'da selfie çekmek isterken kayalıklardan düşen Rus vatandaşı Stanislav İvanchenko, feci bir şekilde hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Karabük Mahallesi'ndeki Köprülü Kanyon Oluk Köprü mevkiinde, bugün saat 13.00 sıralarında talihsiz bir olay meydana geldi.

Kentin Serik ilçesinde ikamet eden Rusya vatandaşları Stanislav İvanchenko (35), Natalia Fılımonova (54) ve Anna Fılımonova (34) fotoğraf çekinmek için Köprülü Kanyon'a gitti ve selfie çekinmek isteyen Stanislav İvanchenko, dengesini kaybederek 35 metre yüksekliğindeki kayalıklardan aşağı düştü.

Feci şekilde can verdi

İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan şahsın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı

Rus vatandaşın yakınları ise olay yerinde gözyaşlarını tutamadı. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre; olayla ilgili inceleme devam ediyor.



