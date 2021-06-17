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- Antalya'da seracı, geri manevra yaptığı traktöründen düşüp öldü
Antalya'da seracı, geri manevra yaptığı traktöründen düşüp öldü
- DHA
- 17.06.2021 - 13:11
- Güncelleme : 17.06.2021 - 13:14
Antalya'nın Serik ilçesi Yukarıkocayatak Mahallesi'nde saat 06.30 sıralarında, evli ve 2 çocuk babası 51 yaşındaki Hüseyin Elgün, 3 dekarlık serasında çalışırken traktörüyle geri manevra yapmak istedi.
Manevra için seranın dışına çıkan Elgün'ün traktörü, yakından geçen dereye yuvarlandı.
Ters dönen traktörün altında kalan Elgün, sudan çıkamadı.
İTFAİYE SEVK EDİLDİ
Yanında çalışan işçilerin durumu fark edip haber verdiği mahalle muhtarı Mehmet Ün, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OTOPSİYE GÖNDERİLDİ
Dereye inen ekipler, Hüseyin Elgün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Traktörün altından çıkarılan Elgün'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
DİYARBAKIR'DA GÖREVDE OLAN OĞLUNA GİDECEKTİ
Hüseyin Elgün'ün, seradaki işini bitirip birkaç gün içinde Diyarbakır'da polis memuru olarak görev yapan oğlunun yanına gitmeyi planladığı belirtildi.