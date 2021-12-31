Antalya'da seralar su altında kaldı, milyonluk zarar oluştu

Kumluca ilçesinde gece saatlerinde etkisini artıran yağış evleri ve seraları su altında bıraktı. Seralarda milyonluk hasar oluşurken, çiftçiler yağış nöbeti tutuyor.

Antalya'da etkisini giderek artıran yağışlar, milyonluk zarara neden oldu.

Kumluca ilçesinde, gece saatlerinde artan yağışla evler ve seralar sular altında kaldı.

2 BİN DÖNÜM ARAZİDE MADDİ HASAR OLUŞTU

Ekimi yapılan domates, biber, salatalık, patlıcan ekili yaklaşık 2 bin dönüm tarım arazisinde ciddi maddi zarar oluştu.

Öte yandan dere yataklarının yakınındaki bazı ev ve seralarda su baskınları yaşandı. Yağışın etkisini yitirmesiyle su seviyesi azalırken, üreticiler motopomp ile suyu tahliye ediyor.

"2 BİN DÖNÜM SERAMIZI SU BASTI"

Yağışın dün gece çok etkili olduğunu söyleyen Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Akşam toprağın suya doymasıyla taşan dereler nedeniyle yaklaşık 2 bin dönüm seramızı su bastı. Gece tüm birimler çalıştı. İlçemizin içerisindeki 3 derenin yükselmesi nedeniyle çiftçimiz ciddi zarar gördü. 24 saattir ayaktayız. Çiftçilerimizin bazılarının da evlerini su bastı. Girdilerimiz zaten çok arttı. Ciddi bir maddi kaybımız var. Su basan bazı seralarımızda hasat nisan, mayıs aylarında yapılacaktı. Hortum veya dolu olmadığı için şükrediyoruz." dedi.

"600 BİN LİRA ZARARIM VAR"

Serası su altında kalan İbrahim Şakalı, "8 dönüm seramda biber üretiyorum. Gece saatlerinde su seviyesi seramdaki biber fidelerinin tepesine kadar ulaştı. Yağış azalınca su seviyesi de düştü. Sadece benim seramda 600 bin lira zarar var." ifadelerini kullandı.

"UCUZ ATLATTIĞIMA SEVİNİYORUM"

Kumluca'da 8 dönüm serada biber yetiştiren çiftçi Tolgahan Çakıcı ise, "Seramın kenarındaki kanal taşınca biberlerimin bir kısmı sudan etkilendi. Zararımın artmaması için müdahale ettim. Ucuz atlattığıma seviniyorum." şeklinde konuştu.

"DÜNÜ VE GECEYİ AYAKTA GEÇİRDİK"

Domates yetiştiricisi Muhammet Bircan da, "Allah'tan gelen bir şey. Dünü ve geceyi ayakta geçirdik. Çok şükür beklediğimiz felaket olmadı. Ürünlerimde çok az hasar var. Çok ucuz atlattık." dedi.





























