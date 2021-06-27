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    Antalya'da serinlemek için oturduğu yerden kalkamadı

    Aşırı sıcak havada dinlenmek için bir binanın önüne oturan evsiz şahıs, fenalaşarak hayatını kaybetti. Şahıstan geriye ise giydiği terlikleri ve yarısı dolu su şişesi kaldı.
    • İHA
    • 27.06.2021 - 16:49
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    Antalya'da serinlemek için oturduğu yerden kalkamadı

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Sedat Kabakçı (55) sokak üzerinde bulunan binanın önünde aşırı sıcak havada dinlenmek için bir süre oturdu.

    Daha sonra Kabakçı’nın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine 155 polis ekipleri geldi. Ekipler, olay yerini güvenlik şeridi ile çevirerek, incelemede bulundu.

    GERİYE EŞYALARI KALDI

    Şahsın üzerinden çıkan kimlikte yapılan araştırmada bimekan olduğu tespit edildi. Şahsın giydiği terliklerinin ve içtiği su şişesinin hemen yanında olduğu görüldü.

    Yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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