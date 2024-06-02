Antalya'da servis midibüsü devrildi: 1 ölü, 7 yaralı Kent merkezinde otel servis midibüsünün devrildiği kazada sürücü Uğur Efe, hastanede hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

AA

Antalya'da Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvardan Hürriyet Caddesi istikametine seyir halinde olan Uğur Efe’nin kullandığı otel servis midibüsü, köprülü kavşağa geldiği sırada sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilerek karşı şeride geçti.

Midibüsten kopan parçalar karşı şeritte seyir halindeki araca çarptı.

8 kişi yaralandı

Kazada sürücü Uğur Efe ile 7 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede kaza yerine gelen ekipler yaralıları midibüsten çıkartarak ambulanslarla hastaneye götürdü.

Hayatını kaybetti

Durumu ağır olan sürücü Uğur Efe hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İnceleme başlatıldı

Kaza sonrası devrilen midibüs, çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)