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- Antalya'da servis şoförünün kazaya neden olan U dönüşü kamerada
Antalya'da servis şoförünün kazaya neden olan U dönüşü kamerada
- 27.07.2022 - 15:33
- Güncelleme : 27.07.2022 - 16:51
Antalya'nın Manavgat ilçesinde servis aracı ile otomobil kazası yaşandı.
Esef Aktaş idaresindeki seyir halinde olan otel servis aracı, U dönüşü yapmak istediği sırada karşıdan gelen Mehmet Çetiner kontrolündeki otomobille çarpıştı.
Yaşanan kazada midibüsün kapıları hasar görürken, otomobil ise hurdaya döndü.
Hayati tehlikesi bulunuyor
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Çetiner'i ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü.
İHA'nın aktarımına göre; Tedavi altına alınan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Antalya'da servis şoförünün kazaya neden olan U dönüşü kamerada VİDEO
O anlar saniye saniye kaydedildi
Feci kaza çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde servis midibüsünün bir süre bekledikten sonra dikkatsiz bir şekilde U dönüşü yaptığı, hızla gelen otomobilin fren yapmasına rağmen duramayarak midibüse çarptığı görüldü.