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    Antalya'da servis şoförünün kazaya neden olan U dönüşü kamerada

    Seyir halinde olan servis aracının dikkatsizliği kazaya neden oldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
    • 27.07.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 16:51
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    Antalya'da servis şoförünün kazaya neden olan U dönüşü kamerada

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde servis aracı ile otomobil kazası yaşandı.

    Esef Aktaş idaresindeki seyir halinde olan otel servis aracı, U dönüşü yapmak istediği sırada karşıdan gelen Mehmet Çetiner kontrolündeki otomobille çarpıştı.

    Yaşanan kazada midibüsün kapıları hasar görürken, otomobil ise hurdaya döndü.

    Hayati tehlikesi bulunuyor

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Çetiner'i ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü.

    İHA'nın aktarımına göre; Tedavi altına alınan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

    Antalya'da servis şoförünün kazaya neden olan U dönüşü kamerada VİDEO

    Antalya da servis şoförünün kazaya neden olan U dönüşü kamerada #1

    O anlar saniye saniye kaydedildi

    Feci kaza çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

    Görüntülerde servis midibüsünün bir süre bekledikten sonra dikkatsiz bir şekilde U dönüşü yaptığı, hızla gelen otomobilin fren yapmasına rağmen duramayarak midibüse çarptığı görüldü.

    Antalya da servis şoförünün kazaya neden olan U dönüşü kamerada #2

    Antalya da servis şoförünün kazaya neden olan U dönüşü kamerada #3

    Antalya da servis şoförünün kazaya neden olan U dönüşü kamerada #4

    Antalya da servis şoförünün kazaya neden olan U dönüşü kamerada #5

    Antalya da servis şoförünün kazaya neden olan U dönüşü kamerada #6


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