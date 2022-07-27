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Antalya'da servis şoförünün kazaya neden olan U dönüşü kamerada

Antalya'da servis şoförünün kazaya neden olan U dönüşü kamerada

Seyir halinde olan servis aracının dikkatsizliği kazaya neden oldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.