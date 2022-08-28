Petrol
100.6
1.27%
Euro
18.0973
-0.21%
Dolar
18.1648
0.01%
Altın
1.015
-1.12%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
367.537
-0.96%
BTXN Coin
4.20
-9.67%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Antalya'da sevgilisi ile kavga eden kadın, kendisini bıçakladığını ileri sürdü

    Hatice K. isimli bir kadın Mehmet Ç. ile tartışırken, kendilerine ait olan ve plakasında ‘mutluyuz’ yazan arabayı tekmeledi. Bıçakla yaralanan kadın, ekipler gelince kendini bıçakladığını ileri sürdü.
    • 28.08.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 17:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da sevgilisi ile kavga eden kadın, kendisini bıçakladığını ileri sürdü

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi'nde, saat 14.30’da, bir süredir birlikte oldukları belirtilen Hatice K. ve Mehmet Ç. arasında çıkan kavga kanlı bitti.

    Sokak ortasında tartışan taraflardan Hatice K., plaka kısmında 'Mutluyuz' yazılı, kendilerine ait otomobile vurmaya başladı. Daha sonra yere düşen Hatice K.'nin yaralandığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Kendisini bıçakladığını söyledi

    Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice K.'ye ilk müdahaleyi, başında duran Mehmet Ç. yaptı.

    DHA’nın haberine göre; hastaneye kaldırılan Hatice K., kendisini bıçakladığını söyledi. Bıçak ise olay yerinde bulundu.

    Antalya'da sevgilisi ile kavga eden kadın, kendisini bıçakladığını ileri sürdü ViDEO

    “Kesinlikle ben yapmadım”

    Polislerin gözaltına aldığı Mehmet Ç., "Ben bıçaklamadım. Arabaya vurmaya başladı, çantasını attı. Etrafta millet de vardı, gördü. Tartışıyorduk, o sırada düştü. Kesinlikle ben yapmadım, kendisi de biliyor." dedi.

    Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Antalya da sevgilisi ile kavga eden kadın, kendisini bıçakladığını ileri sürdü #1

    Antalya da sevgilisi ile kavga eden kadın, kendisini bıçakladığını ileri sürdü #2

    Antalya da sevgilisi ile kavga eden kadın, kendisini bıçakladığını ileri sürdü #3

    Antalya da sevgilisi ile kavga eden kadın, kendisini bıçakladığını ileri sürdü #4

    Antalya da sevgilisi ile kavga eden kadın, kendisini bıçakladığını ileri sürdü #5


    İlginizi Çekebilir

    Jerome Powell'ın açıklamaları New York borsasını düşürdü
    Ekonomi

    Jerome Powell'ın açıklamaları New York borsasını düşürdü

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrade

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Bursa'da her gün ev ev gezip 5 ton domates çekiyor
    3. Sayfa

    Bursa'da her gün ev ev gezip 5 ton domates çekiyor

    Görüş Bildir