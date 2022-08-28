Antalya'da sevgilisi ile kavga eden kadın, kendisini bıçakladığını ileri sürdü

Antalya'da sevgilisi ile kavga eden kadın, kendisini bıçakladığını ileri sürdü

Hatice K. isimli bir kadın Mehmet Ç. ile tartışırken, kendilerine ait olan ve plakasında ‘mutluyuz’ yazan arabayı tekmeledi. Bıçakla yaralanan kadın, ekipler gelince kendini bıçakladığını ileri sürdü.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi'nde, saat 14.30’da, bir süredir birlikte oldukları belirtilen Hatice K. ve Mehmet Ç. arasında çıkan kavga kanlı bitti.

Sokak ortasında tartışan taraflardan Hatice K., plaka kısmında 'Mutluyuz' yazılı, kendilerine ait otomobile vurmaya başladı. Daha sonra yere düşen Hatice K.'nin yaralandığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kendisini bıçakladığını söyledi

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice K.'ye ilk müdahaleyi, başında duran Mehmet Ç. yaptı.

DHA’nın haberine göre; hastaneye kaldırılan Hatice K., kendisini bıçakladığını söyledi. Bıçak ise olay yerinde bulundu.

Antalya'da sevgilisi ile kavga eden kadın, kendisini bıçakladığını ileri sürdü ViDEO

“Kesinlikle ben yapmadım”

Polislerin gözaltına aldığı Mehmet Ç., "Ben bıçaklamadım. Arabaya vurmaya başladı, çantasını attı. Etrafta millet de vardı, gördü. Tartışıyorduk, o sırada düştü. Kesinlikle ben yapmadım, kendisi de biliyor." dedi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.