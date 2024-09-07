Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Asım E. isimli genç, sevgilisiyle ayrıldıktan sonra sahilin yolunu tuttu.
Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı'na giden genç, falezlere çıktı.
SAATLERCE FALEZLERDE OTURDU
Hareketsiz vaziyette falezlerde duran Asım E., saatler boyunda aynı pozisyonda oturmaya devam etti.
Bir kişinin uzun süredir falezlerde oturduğunu fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
"SEVGİLİMDEN AYRILDIM"
İhbarla bölgeye polis, itfaiye, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri merdiven vasıtasıyla tellerin arkasındaki falezlere çıkarak, Asım E.'yi ikna etmeye çalıştı.
Sevgilisinden ayrıldığını söyleyen Asım E., hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi.
5 SAAT SONRA AŞAĞI İNDİ
Ekiplerin 5 saatlik çalışmaları sonucunda ikna olan genç aşağı indi.
Falezlerden polisler ile inen Asım E.'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı.
Asım E., müdahalenin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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