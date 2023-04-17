Antalya'da sevgilisinin eski sevgilisi bıçakladı Finike ilçesinde birlikte yaşadığı kadının eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan Mehmet Ateş, hayatını kaybetti.

DHA

Antalya'nın Finike ilçesinde bir süre önce dini nikahla birlikte yaşadığı Mustafa E.'den ayrılan Emine I. daha sonra Mehmet Ateş ile yaşamaya başladı.

Dün gece eve dönen Mehmet Ateş, Eski Mahalle Sanayi Sitesi arkasında Mustafa E. ile karşılaştı.

Çıkan tartışmanın ardından Mustafa E., Mehmet Ateş'i bıçaklayıp kaçtı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

İlk müdahalenin ardından Finike Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet Ateş kurtulamadı.

Mehmet Ateş'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Saldırgan Mustafa E. ise olay yeri yakınlarında 1 saat içerisinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Mehmet Ateş'in cenazesi yakınları tarafından defnedilmek üzere alındı.