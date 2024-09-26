Antalya'da seyir halindeki ambulansın motoru yandı Akseki istikametine doğru seyreden ambulansın motor kısmının alev aldığını gören sürücüler ambulans şoförünü uyardı. Yangını fark eden şoför duruma müdahale etti.

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İHA

Antalya'da yaşanan olayda, adeta faciadan dönüldü.

Akseki'ye gitmekte olan Sağlık Bakanlığına ait ambulans, Manavgat Çevreyolu, Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı üzerinde seyrettiği sırada motorun alt kısmı bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

YANGINI DİĞER SÜRÜCÜLER FARK ETTİ

Yolda seyir halindeki diğer araç sürücülerinin uyarıları sonucunda ambulansta bulunan şoför ve sağlık ekibi ambulanstan inerken kaputu açan ambulans şoförü, yangın tüpüyle müdahale ederek yangını söndürdü.

YANGININ SEBEBİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ekibi, yangının çıktığı bölgede gerekli incelemeleri yaparken, yangının marş dinamosundan kaynaklandığı belirlendi.

Motor bölümünde hasar oluşan ambulans çekici vasıtasıyla kaldırılarak 112 istasyonuna götürüldü.

YEDEK AMBULANS DA YANMIŞ

Ambulans şoförü ve sağlık ekibi, Akseki'de 112 bünyesinde hizmet veren ambulansın arızalandığını, Antalya'da bulunan servisin ambulansın bakımının uzun süreceğini belirterek yedek ambulans verdiğini, yedek ambulansın da yandığını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)