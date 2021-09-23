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Antalya'da seyir halindeki otomobil ile minibüs kavşakta çarpıştı

Antalya'da seyir halindeki otomobil ile minibüs kavşakta çarpıştı

Restorana girmesine ramak kalan otomobil, korku ve paniğe sebep oldu. İçerideki müşterilerin korku ve panik anları kameralara yansıdı.