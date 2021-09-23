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    Antalya'da seyir halindeki otomobil ile minibüs kavşakta çarpıştı

    Restorana girmesine ramak kalan otomobil, korku ve paniğe sebep oldu. İçerideki müşterilerin korku ve panik anları kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 23.09.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 10:25
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    Antalya'da seyir halindeki otomobil ile minibüs kavşakta çarpıştı

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde, akaryakıt istasyonunun önündeki kavşakta kaza yaşandı.

    Mehmet Kılınç’ın kullandığı 07 LKR 43 plakalı minibüs ile Side istikametinden çevreyolu istikametine gitmekte olan Ali Cemal Bulut’un kullandığı 07 AFM 660 plakalı otomobil çarpıştı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Minibüs kavşaktan geldiği istikamete geri dönerek dururken, otomobil ise yol kenarında bulunan restoranın giriş kapısındaki beton çiçekliklere çarparak durdu.

    Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Nadir Alper Kılınç ve Nurgül Kılınç'ın yaralanmasının ardından, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    Antalya da seyir halindeki otomobil ile minibüs kavşakta çarpıştı #1

    O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

    Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, kaza sırasında iş yerindeki müşterilerin korku ve panikle dışarı kaçtığı görüldü.

    Antalya da seyir halindeki otomobil ile minibüs kavşakta çarpıştı #2

    Antalya da seyir halindeki otomobil ile minibüs kavşakta çarpıştı #3

    Antalya da seyir halindeki otomobil ile minibüs kavşakta çarpıştı #4

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