Antalya'da seyir halindeki otomobil kaza yaptı: 2 ölü 2 yaralı

Antalya'da seyir halindeki otomobil kaza yaptı: 2 ölü 2 yaralı

Yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kaza yapmaları sonucu anne ve baba olay yerinde hayatını kaybetti. Ailenin tatilden döndükleri belirlendi.

Antalya’da Manavgat istikametinden Akseki istikametine giden Muhammet Mustafa İnce’nin kullandığı 42 BTC 15 plakalı otomobil, Kale mevkiinde yağmurdan kayganlaşan yolda kayarak aynı istikamette seyir halindeki Nihat Büyüköz’ün kullandığı 42 BC 885 plakalı otobüse çarparak hurdaya döndü.

ANNE VE BABA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü Muhammet Mustafa İnce ile otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Zeynep İnce olay yerinde yaşamlarını yitirirken, kızları Elif ve Seher yaralandı.

Antalya'da seyir halindeki otomobil kaza yaptı: 2 ölü 2 yaralı VİDEO









YARALI İKİ KIZ ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kazanın ardından Kale mevkiinde trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.





TATİLDEN DÖNÜYORLARDI

Kazada hayatını kaybeden karı-kocanın cenazeleri, Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İnce Ailesi'nin, Antalya’da tatil yaptıktan sonra Konya’ya dönmekte oldukları bildirildi.



