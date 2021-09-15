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    Antalya'da seyir halindeki otomobil kaza yaptı: 2 ölü 2 yaralı

    Yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kaza yapmaları sonucu anne ve baba olay yerinde hayatını kaybetti. Ailenin tatilden döndükleri belirlendi.
    • İHA
    • 15.09.2021 - 15:37
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 15:58
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    Antalya'da seyir halindeki otomobil kaza yaptı: 2 ölü 2 yaralı

    Antalya’da Manavgat istikametinden Akseki istikametine giden Muhammet Mustafa İnce’nin kullandığı 42 BTC 15 plakalı otomobil, Kale mevkiinde yağmurdan kayganlaşan yolda kayarak aynı istikamette seyir halindeki Nihat Büyüköz’ün kullandığı 42 BC 885 plakalı  otobüse çarparak hurdaya döndü.

    ANNE VE BABA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada otomobil sürücüsü Muhammet Mustafa İnce ile otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Zeynep İnce olay yerinde yaşamlarını yitirirken, kızları Elif ve Seher yaralandı.

    Antalya'da seyir halindeki otomobil kaza yaptı: 2 ölü 2 yaralı VİDEO


    Antalya da seyir halindeki otomobil kaza yaptı: 2 ölü 2 yaralı #1

    YARALI İKİ KIZ ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılar, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

    Kazanın ardından Kale mevkiinde trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

    Antalya da seyir halindeki otomobil kaza yaptı: 2 ölü 2 yaralı #2

    TATİLDEN DÖNÜYORLARDI

    Kazada hayatını kaybeden karı-kocanın cenazeleri, Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    İnce Ailesi'nin, Antalya’da tatil yaptıktan sonra Konya’ya dönmekte oldukları bildirildi.

    Antalya da seyir halindeki otomobil kaza yaptı: 2 ölü 2 yaralı #3

    Antalya da seyir halindeki otomobil kaza yaptı: 2 ölü 2 yaralı #4

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