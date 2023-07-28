Antalya'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde yürekleri ağza getiren bir yangın meydana geldi.
Serik Antalya D-400 Karayolu'nda öğle saatlerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil alev almaya başladı.
Seyir halindeyken alev almaya başlayan otomobilin sürücüsü aracını park ederek can havliyle kendini dışarı attı.
Otomobil kullanılamaz hale geldi
Bu esnada durumu fark eden yoldan geçen araç sürücüleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede ekiplerin müdahalesi ile söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.