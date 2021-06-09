Antalya’da şiddet gören kadın: Ensemde ölüm kokusu alıyorum

Dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı adamdan şiddet gören kadın, kızı ile tehdit edildi. Sakat bırakılma korkusu da yaşayan kadın, yetkililerden yardım istedi.

Antalya'da ikamet eden 3 çocuk annesi Dilek Göktaş (37), A.O (42) ile 9 yıldır dini nikahla birlikte yaşadı.

Şahsın uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu öğrendiğinde aralarında sık sık tartışmalar yaşandı.

Ocak ayında şiddet gören kadın, polise şikayette bulundu.

“18 YAŞINDA KIZIN VAR”

Polis merkezi girişinde A.O. isimli şahıs tarafından “Akıllı ol, 18 yaşında kızın var.” şeklinde tehdit edilince, şikayetinden vazgeçti.

Bir süre aldığı uzaklaştırmanın ardından eve dönen şahıs şiddet uygulamaya devam edince, Göktaş oğlunu da yanına alarak evi terk etti.

SERBEST BIRAKILDI

Kepez ilçesinde zemin kattaki eve yerleşen kadının peşinin bırakmayan A.O., adresi bularak 31 Mayıs'ta Göktaş'a yine şiddet uyguladı.

Balkona çıkan Göktaş, bağırarak yardım istedi.

Polis gelmeden evden kaçan A.O., daha sonra yakalanıp gözaltına alınsa da serbest bırakıldı.

“SENİ PİPETLE BESLETECEĞİM”

Yaşadıklarını anlatan Dilek Göktaş şu sözleri kaydetti:

“Dışarı çıkma korkum var. Son uyguladığı şiddetin ağrısı, sancısı geçti ama kalıcı hasar bıraktı. Özgüvenim gitti. Dışarı çıkamaz oldum. Korkuyorum ama ölümden değil sakat kalmaktan korkuyorum.

Kendisi beni her tehdit edişinde 'Seni pipetle besleteceğim, seni öldürmeyeceğim. Bir araba dolusu param var, seni bir ömür boyu ben besleyeceğim' diye defalarca söyledi.

'Acaba yapar mı, acaba yapacak mı, acaba yaptıracak mı' Ben o şekilde yaşıyorum.





“ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇMEYİNCE YUMRUĞU GÖZÜME YEDİM”

Şikayetimden sonra onu ifade vermek için çağırmışlar. O da benim yanıma gelip gitmeye başladı. 'Hayatım şöyle, hayatım böyle, biz mutlu olacağız. Ben uyuşturucuyu bırakacağım, bana yardımcı ol' diye konuştu. Ben de 'Tamam yardımcı olayım ama maksat ne' dedim. O da bana 'İşte verdiğin dilekçeleri geri al, şikayetinden vazgeç ki dosyalar kapansın' dedi. Ben de 'Bunların bir cezası, bir bedeli olması lazım.

Beni tehdit ettin, bunlar şimdi şaka mı ya da bana gözdağı için mi' diye sorunca 'Yok gerçekten bunların arkasındayım' dedi. Ben de şikayetimden vazgeçmeyeceğimi söyleyince yumruğu gözüme yedim.”

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“BENİ SAKAT BIRAKACAKTI”

Şiddet görüp balkondan bağırarak yardım istediği günü anlatan Göktaş, polisler gelene kadar darbedildiğini söyledi.

Balkon demirlerine tutunduğunu ve içeri girmediğini belirtti.

Göktaş, “Memurlar geldikten sonra beni bıraktı. Memurlar gelene kadar ben onun altındaydım, demire tutundum.

İçeri girseydim o gün söylediği için söylüyorum bunu; belime vurup beni sakat bırakacaktı. Ben çığlığı da bastığım için komşular hemen haber etti. Ekipler geldikten sonra beni bıraktı.” ifadelerini kullandı.

“GİRDİ, ÇIKTI, VURDU”

Ocak ayında uğradığı şiddeti anlatan kadın, 2 gün boyunca evde rehin alındığını, kızı ile tehdit edildiği için korkudan şikayetçi olamadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Ocak ayında beni öyle dövdü ki evde 2 gün rehin bıraktı. Girdi, çıktı, dövdü. Bütün panjurları örttü; girdi, çıktı, vurdu. Ondan sonra bir şekilde elinden kurtuldum. Polis ekiplerine haber verdim.

Karakolda merdivenlerden çıkarken bana 'Akıllı ol, 18 yaşında kızın var' diye tehdit edince şikayetimden vazgeçmek zorunda kaldım.

“SÜRAHİYİ KAFAMDA KIRDI”

Ne yapabilirdim Mecbur kaldım. Kızıma zarar vermesinden korktum. Bir şey yapacağından korktuğum için sadece uzaklaştırma isteyebildim. Sonrasında yine şiddet gördüğüm için evimi ayırdım.

Daha önceden kaburgamın sağı da kırıldı solu da kırıldı. Dudağımın içi patladı. Hiçbir şekilde doktora gitmedim. Aynı şekilde gözüme en son yaptığı şey. Ayağımdaki kesikler, bir sürahiyi kafamda kırdığını bilirim.

“ELİMİ KOLUMU SALLAYA SALLAYA ÇIKACAĞIM”

A.O.'nun “Buradan beni kelepçeyle götürsen bile ben elimi kolumu sallaya sallaya çıkacağım.” dediğini belirten Dilek Göktaş, “Korkuyorum, tedirginim, ben çöp atmaya çıkamıyorum. Ben çocuğuma ekmek yiyecek almaya gidemiyorum.

Cüzi bir miktar param var o da bittikten sonra ne yapacağım Dışarı çıkamıyorum, çalışamıyorum, birisinin yanına gidemiyorum. Kapımda polis bekliyor.

“BU CEZASIZ KALMAMALI”

Bana bunları yaptığı ve yaşattığı için cezasını çekmesini istiyorum. Caydırıcı bir ceza verilmesini istiyorum. 'Ben bu kadına neden bu kadar zarar verdim' diye düşünsün istiyorum. Bunun bir cezasının olması lazım. Bu cezasız kalmamalı.

Çocuklarımla özgürce veya kendim özgürce dolaşabilmek istiyorum. Ben ensemde onun nefesini hissetmek istemiyorum. Ben ensemde ölüm kokusu alıyorum.

Etrafıma bakmadan yaşamak istiyorum. Geleceğe özgürce yürüyebilmek istiyorum. Hiç arkaya bakmadan yaşamak istiyorum. Allah'tan başka kimseden korkmak istemiyorum. Lütfen sesime ses olun, yardım edin.” ifadelerini kullandı.