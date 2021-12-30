Antalya'da şiddetli yağış 2 tekneyi batırdı

Yağışların etkisini artırdığı kentte, balıkçı barınağında limana bağlı 2 tekne battı. Yağışın devam etmesiyle ise balıkçılar, teknelerinin başında nöbet tutmaya başladı.

Kırmızı kod verilen Antalya'da, yağışlar şiddetini artırmaya devam ederken dün gece başlayan yağmur öğle sonrasında felakete neden oldu.

İKİ TEKNE SU ALARAK BATTI

Balıkçı barınağında limana bağlı duran iki tekne, yağışın etkisiyle su alarak battı.

Vinç yardımıyla tekneler sudan çıkartılırken, diğer balıkçılar da teknelerinin batmaması için yoğun çaba harcıyor.

DALGAKIRAN FAYDA ETMİYOR

Balıkçı barınağında yaklaşık 4 metreye çıkan dalgalar, zaman zaman dalgakıranı aştı.

BALIKÇILAR NÖBETTE

Yağış devam etmesiyle evlerinden sabah erken saatlerinde teknelerinin yanına gelen balıkçılarsa, ekmek teknelerinin başında adeta nöbet tuttu.

Teknesi su dolan bazı balıkçılar, otomatik su pompalarıyla içerideki suyu denize tahliye etti.

"TEKNELER BATMA TEHLİKESİ YAŞIYOR"

Teknesindeki suyu boşaltan balıkçılardan İsmail Tütüş, “Felaket yağmur yağıyor. Teknelerin suyunu almazsak her an batma tehlikesi yaşanıyor. Kendi teknemden sonra arkadaşın teknesini kontrol ettim. Batan teknelerin neden battığını bilmiyorum, 2 tane battı diye duydum. Bu yağmurdan dolayı yarın yine geleceğiz. Evdeyken tedirgin olduğumuz için sabaha kadar yatmıyoruz. Balıkçıların aklı fikri ekmek teknesinde.” şeklinde konuştu.