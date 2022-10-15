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    Antalya'da silah sesini duydu tüfeğini saklamak isterken şüpheli oldu

    Muratpaşa'da uyuşturucu madde yüzünden tartışan iki şahıs arasında çıkan tartışma Ramazan B. tüfekle yaralandı. Olayla ilgisi olmayan şahıs evindeki tüfeği saklamak isterken gözaltına alındı.
    • 15.10.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 17:35
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    Antalya'da silah sesini duydu tüfeğini saklamak isterken şüpheli oldu

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin içinde konuşan iki grup arasında tartışma çıktı.

    Uyuşturucu madde yüzünden çıkan tartışma bir anda ateşlendi. Şoför koltuğundaki kişi Ramazan B.’ye pompalı tüfekle ateş etti.

    Kalçasından yaralanan Ramazan B., araçtan inip yakındaki evine topallayarak gitti.

    Olay yerine ekipler geldi

    Silah sesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden uzaklaşan şüphelileri ve yaralıyı bulmak için çalışma başlattı. 100.Yıl Caddesi boyunca arama yapan polisler yaralıya ulaşamadı.

    Antalya da silah sesini duydu tüfeğini saklamak isterken şüpheli oldu #1

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Yakındaki evine çıkan Ramazan B., 112 Acil Çağrı Merkezi’nden ambulans istedi. 4. kattaki evinde yaralı halde bulunan sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sedye ile binadan çıkarıldı.

    Yüzünde cerrahi maske olan yaralı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Antalya da silah sesini duydu tüfeğini saklamak isterken şüpheli oldu #2

    Korkuyla tüfeği saklamak istedi şüpheli oldu

    Bölgede araştırmalarına devam eden polislere bir vatandaş, şüphelilere benzeyen kişilerden birinin yakındaki markette olduğunu ihbar etti. Bölgeye yönlenen ekipler sırtında raket kılıfı ile ilerleyen ve eşkale uygun bir kişiyi yakaladı.

    Ekip aracının yanına getirilen şahsın sırtındaki raket kılıfının içinden bir raket ve pompalı tüfek çıktı. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Antalya da silah sesini duydu tüfeğini saklamak isterken şüpheli oldu #3

    İncelemeler devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, yapılan detaylı incelemede şahsın, evinde bulunan pompalı tüfeği korktuğu için gizlemek amacıyla raket kılıfına tüfeği koyarak dışarı çıktığı öğrenildi.

    Olayla ilgisi olmadığı belirlenen şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


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