Antalya'da şimşekler geceyi aydınlattı Antalya'da deniz üzerinde çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi. O anlar görüntülere yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Antalya'da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün dün öğle saatlerinden itibaren yerel olarak etkili olacağını duyurduğu gök gürültülü ve sağanak yağış kıyı bandının yanı sıra iç kesimlerde etkili oldu.

Akşam saatlerinde sahil kesiminde de etkisini gösteren bölgesel yağış sırasında gökyüzünde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı.

KARTPOSTALLIK MANZARA OLUŞTU

Deniz üzerine peş peşe düşen şimşekler nedeniyle oluşan görsel şölen, izleyenleri hem korku hem de hayran bıraktı.

O anlar görüntülere de saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)