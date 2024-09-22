İHA
Antalya'da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün dün öğle saatlerinden itibaren yerel olarak etkili olacağını duyurduğu gök gürültülü ve sağanak yağış kıyı bandının yanı sıra iç kesimlerde etkili oldu.
Akşam saatlerinde sahil kesiminde de etkisini gösteren bölgesel yağış sırasında gökyüzünde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı.
KARTPOSTALLIK MANZARA OLUŞTU
Deniz üzerine peş peşe düşen şimşekler nedeniyle oluşan görsel şölen, izleyenleri hem korku hem de hayran bıraktı.
O anlar görüntülere de saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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