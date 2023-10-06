Antalya'da sinir krizi geçirdi! Evde ne varsa pencereden aşağıya attı Evinde bunalıma giren kadın, önce eşyalarını kırdı ardından sokağa fırlattı. 3 saat boyunca süren olay, mahalleli tarafından merakla izlendi. Ekiplerin müdahale ettiği kadın, ters kelepçe takılarak hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Antalya'da öğle saatlerinde garip bir olay yaşandı.

Döşemealtı ilçesinde bir apartmanın 3. katında sesler yükseldi.

Yaklaşık 4 ay önce kiracı olarak mahalleye taşınan ve yalnız yaşayan 48 yaşındaki Ş.Ö., girdiği bunalım sonucu elinde bıçakla balkona çıktı.

Çevredekilere hakaretler yağdıran kadın ardından mutfaktaki eşyaları kırdı. Sonrasında da pencereden eşyaları atmaya başladı.

Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ne bulduysa sokağa fırlattı

Eline geçen, televizyon, ütü, elektrikli süpürge, temizlik malzemeleri, masa sandalye, piknik tüpü, gıda maddeleri ve mutfak eşyalarını atan kadın oturduğu pencere kenarında ise korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

İtfaiye kadının atlama ihtimaline karşı bahçeye şişme branda açtı. Bu sıra ekipler kadını ikna etmek için büyük çaba sarf etti.

3 saat boyunca devam etti

Yaklaşık 3 saat boyunca aralıklarla eline geçenleri yola atmaya devam eden kadın, polislere zor anlar yaşattı.

Polisler, yolu savaş alanına çeviren kadını itfaiye yardımıyla açtıkları kapıdan girerek ikna etti.

Mahalleli merakla izledi

Daire içinde de polislere direnen kadın, ters kelepçe takılarak indirildi ve ambulansla polis eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada mahalleli de korku dolu bakışlar içinde olan biteni izledi.

"Ekipler uzun süre sakinleştiremedi"

Kadının balkona çıkıp hakaretler yağdırmaya başladığını belirten Rabia Küçükbaşkan, “Bir evde ne varsa onu attı, televizyon, mutfak banyoda ne varsa attı. Dolapları bile fırlattı. Mahalleli çok korktu. Ekipler uzun süre sakinleştiremedi. Ama polis sonunda ikna etti götürdü, çok şükür.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)