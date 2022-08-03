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    Antalya’da sinir krizi geçirip evdeki eşyaları kıran şahıs, etkisiz hale getirildi

    Sinir krizi geçiren S.A. isimli şahıs, kendisi eve kilitleyip evdeki eşyaları kırmaya başladı. S.A., polis tarafından etkisiz hale getirilerek hastaneye götürüldü.
    • 03.08.2022 - 14:37
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 14:52
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    Antalya’da sinir krizi geçirip evdeki eşyaları kıran şahıs, etkisiz hale getirildi

    Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde, öğle saatlerinde S.A. isimli kişi, iddiaya göre evinde sinir krizi geçirerek eşyaları kırmaya başladı.

    Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kendini kilitlediği evinde eşyalara zarar veren S.A., kapıyı açmamakta direndi.

    Kapı, yedek anahtarla açıldı

    DHA’nın haberine göre; S.A., uzun süre yanına kimseyi yaklaştırmayınca, yedek anahtarla kapıyı açan polis eve girdi.

    Ekipler, uzun uğraş sonucu S.A.'yı etkisiz hale getirdi.

    Evden çıkarılan S.A., sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    Antalya’da sinir krizi geçirip evdeki eşyaları kıran şahıs, etkisiz hale getirildi VİDEO


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