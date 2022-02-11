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- Antalya’da, sinirlenen yaşlı adam av tüfeği ile ateş açtı
Antalya’da, sinirlenen yaşlı adam av tüfeği ile ateş açtı
- İHA
- 11.02.2022 - 17:32
- Güncelleme : 11.02.2022 - 17:39
Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Altınova Düden Mahallesi PTT Sokak üzerinde, seralarını baba ve oğluna satan Ömer A.K. (93), demirlerin ücretinin ödenmediği gerekçesiyle E.A. ve oğlu Ö.A ile tartışma yaşadı.
E.A. ile Ö.A. ödemeyi seraları satın alırken yaptıklarını savundu.
KAMYONETE ATEŞ ETTİ, LASTİĞİ PATLATTI
Ömer A.K. ise ilk önce çapayla saldırmaya çalıştı, ardından evinden av tüfeğini getirdi. Bunun üzerine baba ve oğul kaçmaya başladı.
Sinirini alamayan Ömer A.K., E.A. ve Ö.A.’nın kamyonetine 3 el ateş ederek lastiğini patlattı.
Antalya’da, sinirlenen yaşlı adam av tüfeği ile ateş açtı VİDEO
POLİS EKİPLERİ TÜFEĞİ ALDI
İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede seraların yanına gelen ekipler, olay yerinden ayırlmayan Ömer A.K.’nin elinden tüfeği aldı. Yaşlı adam, olayı soran polise ise Kore olmak üzere başından geçen savaşları anlattı.
KORE SAVAŞI'NI ANLATTI
Bu sırada polisin olayla ilgili sözlü ifadesine başvurduğu Ömer A. K., katıldığı savaşları ve yaşadığı olayları baştan sona anlattı. Zaman zaman da öfkelenen yaşlı adam, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.
Yaşlı adam, polis merkezine götürüleceği sırada da gazetecilere ‘Kore savaşını yaşadım' dedi. Ömer A. K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.