Serasını sattığı baba ve oğluyla anlaşmazlık yaşayan 93 yaşındaki Ömer A.K., aldığı av tüfeğiyle ortalığı birbirine kattı. Ömer A.K.’nin elinden tüfeği, bölgeye sevk edilen polis ekipleri aldı.

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Altınova Düden Mahallesi PTT Sokak üzerinde, seralarını baba ve oğluna satan Ömer A.K. (93), demirlerin ücretinin ödenmediği gerekçesiyle E.A. ve oğlu Ö.A ile tartışma yaşadı.

E.A. ile Ö.A. ödemeyi seraları satın alırken yaptıklarını savundu.

KAMYONETE ATEŞ ETTİ, LASTİĞİ PATLATTI

Ömer A.K. ise ilk önce çapayla saldırmaya çalıştı, ardından evinden av tüfeğini getirdi. Bunun üzerine baba ve oğul kaçmaya başladı.

Sinirini alamayan Ömer A.K., E.A. ve Ö.A.’nın kamyonetine 3 el ateş ederek lastiğini patlattı.

Antalya’da, sinirlenen yaşlı adam av tüfeği ile ateş açtı VİDEO



POLİS EKİPLERİ TÜFEĞİ ALDI

İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede seraların yanına gelen ekipler, olay yerinden ayırlmayan Ömer A.K.’nin elinden tüfeği aldı. Yaşlı adam, olayı soran polise ise Kore olmak üzere başından geçen savaşları anlattı.

KORE SAVAŞI'NI ANLATTI

Bu sırada polisin olayla ilgili sözlü ifadesine başvurduğu Ömer A. K., katıldığı savaşları ve yaşadığı olayları baştan sona anlattı. Zaman zaman da öfkelenen yaşlı adam, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Yaşlı adam, polis merkezine götürüleceği sırada da gazetecilere ‘Kore savaşını yaşadım' dedi. Ömer A. K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.