Antalya'da, sırtındaki bıçağı çıkarınca bayıldı

Tanımadığı kişi ya da kişiler tarafından meyve bıçağıyla sırtından bıçaklanan Hakan Kaya, sığındığı evde bıçağı sırtından çıkarınca bayıldı.

Antalya’nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3050 Sokak’ta, 32 yaşındaki Hakan Kaya, tanımadığı kişi ya da kişiler tarafından sırtından bıçaklandı.

Kaya, ardından yakınlarda bulunan 2 katlı binada oturan arkadaşının ablası Tülay Tanış'ın evine sığındı. Tülay Tanış'tan 112'yi aramasını isteyen Hakan Kaya, sırtındaki bıçağı çıkarttıktan sonra bayıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Hakan Kaya'yı ambulansla hastaneye götürdü.

Polis ekipleri ev sahibinin bilgisine başvurdu. Hakan Kaya'nın sırtından çıkarttığı meyve bıçağının, masanın üzerinde olduğu görüldü.

“BIÇAĞIN YARISINDAN FAZLASI SIRTINA GİRMİŞTİ”

Hakan Kaya yanlarına geldikten sonra yere yatırdıklarını ifade eden Tülay Tanış, "Ağabeyimle beraber battaniye üzerine yatırdık. Bıçak sırtındaydı ve kendisi çıkardı. Ben bıçağı gördükten sonra şok oldum. Bıçağın yarısından fazlası sırtına girmişti.





“BAZI ŞEYLERİ SÖYLEYEMEDEN BAYILDI”

Nerede olduğunu söylemedi ama 'Beni sırtımdan bıçakladılar. Göremedim, herhalde bir düşmanım' dedi. Bazı şeyleri de söyleyemeden bayıldı. O anda titriyordu. Ben kendisini tanıyorum, kardeşimin okul arkadaşı. 'Yardım edin' deyince biz de yardım ettik." dedi.

Tülay Tanış ve kardeşi, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.