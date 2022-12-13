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    Antalya'da skuterlı gençlere çarpan şahıs hakkında iddianame hazırlandı

    Lise öğrencileri Yağız Balcı ve Ada Kayahan, skuterla evlerine giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Tutuklanan sürücü hakkında hazırlanan iddianamade 15 yıl hapsi istendi.
    • 13.12.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 13:08
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    Antalya'da skuterlı gençlere çarpan şahıs hakkında iddianame hazırlandı

    Antalya'da geçtiğimiz aylarda yaşanan skuter kazası, iki liseli genci hayattan kopardı...

    Muratpaşa ilçesinde yaşanan olayda, skuterla yolculuk yapan Mahmut Yağız Balcı ve arkadaşı Ada Kayahan'a, yolun karşısına geçmek istedikleri sırada Muhammed Can Gülmez kontrolündeki otomobil çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle iki lise öğrencisi yola savruldu.

    İki genç kurtarılamadı

    Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede, Balcı'nın ağır yaralı olduğu tespit edildi.

    DHA'nın aktarımına göre; hastaneye kaldırılan iki yaralı arkadaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Antalya da skuterlı gençlere çarpan şahıs hakkında iddianame hazırlandı #1

    Sürücü tutuklandı

    Öte yandan gözaltına alınan otomobil sürücüsü Muhammed Can Gülmez, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Antalya'da skuterli gençleri hayattan koparan kazaya ilişkin yeni ayrıntılar VİDEO ARŞİV

    İddianameden

    Muhammed Can Gülmez hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan hazırlanan iddianamede; kaza sonrası yapılan kontrollerde sanığın alkolsüz olduğunun, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilaç etken maddesi etkisinde olmadığının tespit edildiği belirtildi.

    Kaza tespit tutanağına göre, skuter sürücüsünün 'aracını yaya yolunda kullanmak' otomobil sürücüsünün ise 'yaya geçitlerine yaklaşırken aracın hızını azaltmamak' kuralını ihlal ettiği aktarıldı.

    İddianamedeki ifadesinde Gülmez'in, yaklaşık 80 kilometre hızla seyir halindeyken refüjden, palmiye ağaçlarının arasından, 2 kişinin bulunduğu skuterin bir anda yola çıktığını, frene basmasıyla kazanın meydana geldiğini söylediği belirtildi.

    Antalya da skuterlı gençlere çarpan şahıs hakkında iddianame hazırlandı #2

    15 yıl hapis istemi

    İddianamede, Muhammed Can Gülmez'in gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak Ada Kayahan ile Mahmut Yağız Balcı'nın ölümüne neden olduğu aktarılıp, 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

    Antalya da skuterlı gençlere çarpan şahıs hakkında iddianame hazırlandı #3

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