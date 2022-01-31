Antalya'da sobadan zehirlenen anne ve bebeği yan yana defnedildi

Serik ilçesinde soba gazından zehirlenerek can veren anne ve bebeği yan yana defnedilirken, baba ve kızının tedavileri devam ediyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde geçtiğimiz cumartesi saat 19.30 sıralarında 4 kişilik ailenin bulunduğu evden ses gelmediğini fark eden komşuları, Ferhat (41) ile Yasemin Yüceay çiftini telefonla aradı.

Daha sonra çiftin kapısını da çalan komşuları, karşılık alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, Yasemin Yüceay'ı yüzüstü yatakta, Ferhat Yüceay'ı mutfaktaki bazada, çocukları İkra'yı (5) yer yatağında, bebekleri Yasin'i ise beşikte buldu.

ANNE VE BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri, Yasemin Yüceay ile bebeği Yasin'in soba gazından yaşamını yitirdiğini belirlerken, zehirlenen baba ile kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne ile oğlunun cenazesi ise savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KARANTİNADA OLDUKLARI BİLDİRİLDİ

Ferhat Yüceay'ın Belek'te beş yıldızlı bir otelde çalıştığı, PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle çalışmayan eşi Yasemin ve çocuklarıyla birlikte karantinada oldukları belirlendi. Anne ile oğlunun cenazeleri, dün Yasemin Yüceay'ın kardeşi Yasin Abaş tarafından morgdan alındı.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİLER

Cenazeler, defin için uçakla Mardin Havalimanı'na getirildi. Yakınları tarafından alınan cenazeler, daha sonra kırsal Dara Mahallesi'ne götürüldü. Mahalle camisinde kılınan namazın ardından anne ile oğlunun cenazeleri, gözyaşları içinde ve yan yana defnedildi.

BABA VE KIZIN HAYATİ TEHLİKESİ SONA ERDİ

Bu arada evde eşi ve oğlu ile zehirlenip hastaneye kaldırılan Ferhat Yüceay (41) ile 5 yaşındaki kızı İkra'nın ise hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

































