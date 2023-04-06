Antalya'da sobayı tinerle yakmaya çalışan adam eviyle birlikte yandı Sobayı yakmak için tiner kullanan adamın eylemiyle bir anda çıkan yangın salonu sardı. Bu sırada eviyle birlikte yanan adam hastaneye kaldırılırken kuşların telef olduğu öğrenildi.

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabah saatlerinde yangın paniği yaşandı.

Bölgede bulunan 3 katlı binanın zemin katında yalnız başına yaşayan Mesut Bay'ın, sobayı tinerle yakmaya çalıştığı öğrenildi.

Bu sırada çıkan yangın bir anda salonu sardı. Evin tutuşmasıyla Bay da yangından etkilenerek yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

Vücudunun tamamına yakını yanan Mesut Bay, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ardından yanıklar nedeniyle yanık ünitesi bulunan İzmir’de bir hastaneye sevk edildi.

Bay’ın başından ayrılmayan bir yakını, hastanın hava ambulansı yerine kara ambulansı ile götürülmesine tepki gösterdi.

İncelemeler yapıldı

Yetkililer tarafından evde yapılan incelemelerde ise yangının sobayı tinerle yakılmak istenmesi sırasında çıktığı belirtilirken, yanan odadaki masanın üzerinde akşamdan kaldığı belirlenen yarısı içilmiş içki şişesi, mezeler dikkatlerden kaçmadı.

Kuşlar telef oldu

Yangında evde kafeste bulunan ve kafes kapalı olduğu için kaçamayan muhabbet kuşları da dumandan zehirlenerek telef oldu.