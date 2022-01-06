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    Antalya'da şoföre kızan gençler, otobüsün camını kırdı

    Halk otobüsüne tutunarak tehlikeli yolculuk yapan patenli 5 kişi, kendilerini uyaran şoföre kızıp, aracın arka camını vida fırlatarak patlattı.
    • DHA
    • 06.01.2022 - 12:11
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 12:35
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    Antalya'da şoföre kızan gençler, otobüsün camını kırdı

    Antalya'nın Güllük Caddesi'nde yaşanan olayda patenli 5 genç, Mehmet Fidan yönetimindeki denetimli halk otobüsünün arkasına tutunarak, Atatürk Devlet Hastanesi önüne kadar geldi.

    Hastane durağında yolcu indiren şoför Fidan, aynadan baktığında, otobüsün arkasındaki patenli gençleri fark etti.

    OTOBÜS ŞOFÖRÜ, PATENLİ GENÇLERİ DEFALARCA UYARDI

    Otobüsten inen Fidan, gençleri uyararak uzaklaştırdı. Mehmet Fidan, tekrar otobüsün arkasına tutunmaya çalışan gençleri görünce ikinci kez inip, tepki gösterdi.

    Antalya da şoföre kızan gençler, otobüsün camını kırdı #1

    GENÇLERDEN BİRİ ELİNDEKİ VİDAYLA OTOBÜSÜN CAMINI PATLATTI

    Uzaklaşan gençlerden biri, bu sırada cebinden çıkardığı vidayı otobüse doğru fırlattı. Vidanın isabet ettiği otobüsün arka camı, gürültüyle patladı.

    Camın patladığını gören diğer gençler, hızla uzaklaştı. Şoför ve yolcular, camın patlaması sonrası otobüsten indi.

    Antalya'da şoföre kızan gençler, otobüsün camını kırdı VİDEO

    YOLCULAR BAŞKA OTOBÜSE ALINDI

    Mehmet Fidan'ın haber vermesi ile olay yerine gelen polis ekibi, yolculardan bilgi alıp, kamera kayıtlarını inceledi. Yolcular, başka otobüslere bindirildi.

    Antalya da şoföre kızan gençler, otobüsün camını kırdı #2

    Antalya da şoföre kızan gençler, otobüsün camını kırdı #3

    Antalya da şoföre kızan gençler, otobüsün camını kırdı #4



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