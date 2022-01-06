Halk otobüsüne tutunarak tehlikeli yolculuk yapan patenli 5 kişi, kendilerini uyaran şoföre kızıp, aracın arka camını vida fırlatarak patlattı.

Antalya'nın Güllük Caddesi'nde yaşanan olayda patenli 5 genç, Mehmet Fidan yönetimindeki denetimli halk otobüsünün arkasına tutunarak, Atatürk Devlet Hastanesi önüne kadar geldi.

Hastane durağında yolcu indiren şoför Fidan, aynadan baktığında, otobüsün arkasındaki patenli gençleri fark etti.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ, PATENLİ GENÇLERİ DEFALARCA UYARDI

Otobüsten inen Fidan, gençleri uyararak uzaklaştırdı. Mehmet Fidan, tekrar otobüsün arkasına tutunmaya çalışan gençleri görünce ikinci kez inip, tepki gösterdi.

GENÇLERDEN BİRİ ELİNDEKİ VİDAYLA OTOBÜSÜN CAMINI PATLATTI

Uzaklaşan gençlerden biri, bu sırada cebinden çıkardığı vidayı otobüse doğru fırlattı. Vidanın isabet ettiği otobüsün arka camı, gürültüyle patladı.

Camın patladığını gören diğer gençler, hızla uzaklaştı. Şoför ve yolcular, camın patlaması sonrası otobüsten indi.

Antalya'da şoföre kızan gençler, otobüsün camını kırdı VİDEO



YOLCULAR BAŞKA OTOBÜSE ALINDI

Mehmet Fidan'ın haber vermesi ile olay yerine gelen polis ekibi, yolculardan bilgi alıp, kamera kayıtlarını inceledi. Yolcular, başka otobüslere bindirildi.















